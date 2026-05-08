Es oficial en Escobedo: el Costco más grande de América Latina ya tiene fecha de apertura confirmada

El Gobierno de Escobedo y directivos de Costco México confirmaron la apertura oficial de la sucursal más extensa de América Latina para el próximo jueves 14 de mayo de 2026.

Tras una inversión superior a los 100 millones de dólares, el alcalde Andrés Mijes encabezó el corte de listón simbólico en el complejo de 7 hectáreas ubicado en Joyas de Anáhuac. El proyecto generará más de 2 mil 300 empleos directos e indirectos y contará con una gasolinera en una zona de mucho tránsito en el estado de Nuevo León.

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¿Cuál es la ubicación y los horarios de apertura de Costco Escobedo?

La Secretaría de Economía y el Ayuntamiento de Escobedo informaron que el complejo comercial operará bajo horarios diferenciados para la tienda y la gasolinera, buscando optimizar el flujo vehicular en la zona de Avenida Sendero.

Fecha de apertura: jueves 14 de mayo de 2026.

jueves 14 de mayo de 2026. Ubicación: Avenida Sendero Divisorio No. 751, Colonia Joyas de Anáhuac, Escobedo, Nuevo León.

Avenida Sendero Divisorio No. 751, Colonia Joyas de Anáhuac, Escobedo, Nuevo León. Horario de tienda: a partir de las 8:00 am.

a partir de las 8:00 am. Horario de gasolinera: a partir de las 6:00 am.

a partir de las 6:00 am. Capacidad: el recinto cuenta con 912 cajones de estacionamiento.

¿Qué dimensiones tiene el Costco más grande de América Latina en Escobedo?

La infraestructura del nuevo gigante del retail en Escobedo supera los estándares previos de la cadena Costco en México, integrando áreas comerciales y de servicios en una superficie de 71,589 metros cuadrados.

Tienda monumental: ocupa un área de construcción de 15,441 m².

ocupa un área de construcción de 15,441 m². Estación de gasolina: infraestructura de 2,912 m² diseñada para un servicio de alta velocidad.

infraestructura de 2,912 m² diseñada para un servicio de alta velocidad. Áreas Verdes: el Gobierno de Escobedo supervisó la integración de 10,232 m² de zonas arboladas para mitigar el impacto urbano.

el supervisó la integración de 10,232 m² de zonas arboladas para mitigar el impacto urbano. Estacionamiento: el área de aparcado abarca 35 mil metros cuadrados del total del terreno.

La tienda incluye Sushi Room, farmacia, óptica, centro auditivo, llantera y fuente de sodas con los productos más populares de Costco.

¿Por qué Costco llega a Escobedo?



Porque aquí hay reglas claras, trámites transparentes y un gobierno que sí da certeza.



Aquí le decimos sí a la inversión, sí a las oportunidades y sí al crecimiento que se convierte en bienestar para la gente.



Y claro: NO a la corrupción y NO… pic.twitter.com/p5eXvAzBnK — Andrés Mijes (@andresmijesmx) May 8, 2026

¿Cómo obtener la membresía para Costco Escobedo 2026?

Para acceder a la sucursal el día de la inauguración, es obligatorio contar con la membresía vigente, la cual puede tramitarse directamente en los módulos externos de la sucursal o vía digital.

Requisitos: presentar identificación oficial vigente y realizar el pago de la cuota anual.

presentar identificación oficial vigente y realizar el pago de la cuota anual. Costo: las membresías varían según el tipo (Dorada, Negocio o Ejecutiva), con costos que oscilan entre los 500 y 1,100 pesos anuales .

las membresías varían según el tipo (Dorada, Negocio o Ejecutiva), con costos que oscilan entre los . Fecha: se recomienda realizar el trámite antes del 14 de mayo para evitar filas excesivas durante la apertura oficial.

se recomienda realizar el trámite antes del para evitar filas excesivas durante la apertura oficial. Beneficio adicional: los socios tienen acceso preferencial a la estación de gasolina, que inicia operaciones dos horas antes que la tienda departamental.

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