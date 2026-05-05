Es oficial: Jalisco llama a revisión urgente por suministro de agua en esta zona del estado

El suministro de agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara volvió al centro del debate público luego de que el Congreso de Jalisco emitiera un llamado para revisar de forma urgente las condiciones en las que se distribuye el servicio. La medida responde a reportes ciudadanos relacionados con la calidad del agua en distintas colonias.

Durante la sesión ordinaria, legisladores señalaron la necesidad de intervenir en el sistema de abastecimiento, particularmente ante quejas por malos olores y dudas sobre si el líquido es apto para consumo.

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¿Qué está pasando con el suministro de agua en Guadalajara?

El Congreso solicitó al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) realizar una revisión puntual del servicio en la Zona Metropolitana de Guadalajara, con el objetivo de identificar fallas y atender las zonas más afectadas.

Entre los puntos que deberán analizarse destacan:

Colonias donde se han reportado olores inusuales en el agua

Posibles deficiencias en la calidad del suministro

Condiciones de la infraestructura hidráulica

La intención es garantizar que el agua que llega a los hogares cumpla con estándares adecuados y no represente un riesgo para la salud de las personas.

También se buscará mejorar las condiciones de la infraestructura hidráulica (Getty Images)

¿Qué medidas se plantean para mejorar el servicio?

Además de la revisión inmediata, se propuso la creación de una mesa de trabajo que permita analizar a fondo la situación del sistema de agua en Guadalajara. Este espacio buscará coordinar esfuerzos entre autoridades estatales y municipales para encontrar soluciones de largo plazo.

Entre los objetivos de esta mesa se encuentran:

Evaluar el funcionamiento del organismo operador

Promover la inversión en infraestructura hidráulica

Involucrar a los municipios en el financiamiento del sistema

¿Qué otros temas abordó el Congreso en esta sesión?

Durante la misma jornada legislativa también se aprobaron acuerdos en otros rubros que impactan directamente en la vida diaria de la población. En materia de movilidad, se plantearon medidas para reforzar el respeto a los límites de velocidad y mejorar el funcionamiento del transporte público.

En temas ambientales, se solicitaron informes sobre la situación del Bosque de la Primavera y se impulsaron acciones para mejorar la calidad del aire. Asimismo, se aprobaron medidas preventivas ante la temporada de lluvias, como limpieza de alcantarillas y fortalecimiento de cuerpos de protección civil.

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