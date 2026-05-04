Confirmado en Zapopan: esta sede de Cruz Verde cierra por remodelación desde mayo y durante todo 2026

Una de las unidades médicas más utilizadas en Zapopan, Cruz Verde Federalismo, dejará de brindar servicio temporalmente debido a trabajos de renovación que se extenderán durante varios meses. La suspensión ya tiene fecha definida y forma parte de un proyecto más amplio para mejorar las condiciones de atención en la zona.

El cierre impactará directamente a usuarios que suelen acudir a esta sede, por lo que autoridades municipales han implementado un plan para redistribuir tanto al personal como a los pacientes.

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¿Qué sede de Cruz Verde en Zapopan cerrará y desde cuándo?

De acuerdo con el Gobierno de Zapopan, la unidad Cruz Verde Federalismo suspendió sus servicios médicos a partir del 1 de mayo. La interrupción será total en cuanto a consultas y atención directa, ya que el inmueble será intervenido de manera integral.

Respecto a su fecha de reapertura, autoridades jaliscienses informaron que los trabajos se extenderán durante prácticamente todo 2026, por lo que el regreso de operaciones se contempla hasta finales de ese año. Mientras tanto, el personal será reubicado en otras clínicas del municipio para mantener la cobertura.

La Cruz Verde Federalismo en Zapopan suspenderá servicios a partir del 1 de mayo por remodelación total. La unidad será modernizada para ofrecer mejores instalaciones a finales de 2026. Se mantendrá una ambulancia en el sitio para traslados de emergencia.#RadioramadeOccidente pic.twitter.com/KjtXlBcnV3 — DK 1250 (@dk1250) April 28, 2026

¿Qué cambios se harán en la unidad médica?

La intervención no será superficial, ya que contempla una transformación completa de áreas clave dentro del inmueble. El objetivo es renovar espacios que actualmente presentan limitaciones operativas y ampliar la capacidad de atención.

Entre las principales modificaciones se encuentran:

Reconstrucción de consultorios y área de valoración inicial

Ampliación de la sala de urgencias

Modernización del área de hospitalización

Creación de espacios administrativos adicionales

Durante la primera etapa, se retirará el mobiliario y equipo médico para preparar el inmueble antes del arranque formal de la obra, que estará a cargo de la Dirección de Obras Públicas del municipio.

¿Dónde recibirán atención los pacientes durante el cierre?

Para evitar afectaciones mayores, se habilitaron alternativas en otras unidades cercanas donde se canalizará a los pacientes de la zona norte de Zapopan.

Las opciones disponibles incluyen:

Cruz Verde Villa de Guadalupe: Carretera a Saltillo 100, colonia Villas de Guadalupe

Cruz Verde Norte: Avenida Dr. Luis Farah 550, colonia Villa de los Belenes

Hospitalito Centro: Ramón Corona 500, colonia Centro

Además, se mantendrá una ambulancia en la sede cerrada para apoyar en traslados en caso de emergencias. También seguirá disponible la línea de atención médica del municipio para reportar incidentes o solicitar apoyo.

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