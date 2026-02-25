Apoyos de $1,500 para pagar el recibo de luz y agua; así lo puedes obtener
El plazo máximo para aplicar vence el próximo 1 de marzo de 2026, por lo que se exhorta a la población interesada a presentar su solicitud cuanto antes.
Se ofrecen subsidios de hasta 1,500 pesos para pagos de luz y agua, dirigidos a familias vulnerables ante altos consumos por calor. Los programas "Ilumina tu Día" y "Con corazón para el agua" buscan aliviar presupuestos familiares en 2026. Checa los detalles.
Apoyos para el agua y la luz 2026
El estado de Baja California es el estado donde se otorga este beneficios para sus habitantes. Los programas "Ilumina tu Día" y "Con Corazón para el Agua" ofrecen apoyos económicos de entre $800 y $1,500 pesos según el municipio y el tipo de servicio. Estos subsidios buscan mitigar el impacto del gasto familiar, especialmente en un contexto de condiciones climáticas que elevan el consumo energético y de agua.
¿Cuánto dinero dan para los apoyos para el agua?
"Ilumina tu Día", enfocado en el pago del servicio de energía eléctrica, entrega:
- $1,500 pesos en Mexicali y San Felipe.
- $800 pesos en municipios de la zona costa, como Tijuana, Ensenada, Rosarito, Tecate y San Quintín.
"Con Corazón para el Agua", destinado al consumo de agua potable, otorga:
- $1,000 pesos en Mexicali y San Felipe.
- $1,500 pesos en la zona costa mencionada.
¿Cómo aplicar antes del 1 de marzo?
Los interesados deben presentarse de manera presencial en las delegaciones de la Secretaría de Bienestar de su municipio antes del 1 de marzo. Entre los documentos que deben entregar se encuentran:
- Identificación oficial vigente con domicilio en Baja California (INE).
- Copia de CURP.
- Comprobante de domicilio (recibo de luz o agua no mayor a 3 meses).
- Comprobante de ingresos familiar que no exceda los $13,000 pesos mensuales.
