Apoyos de $1,500 para pagar el recibo de luz y agua; así lo puedes obtener

El gobierno cuenta con un programa social para miles de familias que buscan aliviar los gastos en servicios básicos como la electricidad y el agua potable. El plazo máximo para aplicar vence el próximo 1 de marzo de 2026, por lo que se exhorta a la población interesada a presentar su solicitud cuanto antes.

Se ofrecen subsidios de hasta 1,500 pesos para pagos de luz y agua, dirigidos a familias vulnerables ante altos consumos por calor. Los programas "Ilumina tu Día" y "Con corazón para el agua" buscan aliviar presupuestos familiares en 2026. Checa los detalles.

Apoyos para el agua y la luz 2026

El estado de Baja California es el estado donde se otorga este beneficios para sus habitantes. Los programas "Ilumina tu Día" y "Con Corazón para el Agua" ofrecen apoyos económicos de entre $800 y $1,500 pesos según el municipio y el tipo de servicio. Estos subsidios buscan mitigar el impacto del gasto familiar, especialmente en un contexto de condiciones climáticas que elevan el consumo energético y de agua.

¿Cuánto dinero dan para los apoyos para el agua?

"Ilumina tu Día", enfocado en el pago del servicio de energía eléctrica, entrega:



$1,500 pesos en Mexicali y San Felipe.

$800 pesos en municipios de la zona costa, como Tijuana, Ensenada, Rosarito, Tecate y San Quintín.

"Con Corazón para el Agua", destinado al consumo de agua potable, otorga:



$1,000 pesos en Mexicali y San Felipe.

$1,500 pesos en la zona costa mencionada.

¿Cómo aplicar antes del 1 de marzo?

Los interesados deben presentarse de manera presencial en las delegaciones de la Secretaría de Bienestar de su municipio antes del 1 de marzo. Entre los documentos que deben entregar se encuentran:



Identificación oficial vigente con domicilio en Baja California (INE).

Copia de CURP.

Comprobante de domicilio (recibo de luz o agua no mayor a 3 meses).

Comprobante de ingresos familiar que no exceda los $13,000 pesos mensuales.

