Es ley: Monterrey prepara multas para conductores que circulen a más de 30km/h en zonas escolares en estos horarios
Circular a más de 30 km/h cerca de escuelas detona multas en Monterrey en franjas horarias definidas por ley.
El ciclo escolar en Nuevo León mantiene activo un operativo de vigilancia vial que afecta directamente a miles de conductores en zonas escolares de Monterrey con grandes multas. Las autoridades de tránsito ya desplegaron elementos en puntos clave, y quienes circulen a más de 30 km/h en períodos específicos del día se exponen a consecuencias económicas inmediatas.
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¿En qué horarios aplica el límite de velocidad escolar?
Los elementos de tránsito refuerzan la vigilancia en tres franjas horarias dentro de las zonas escolares:
- 7:00 a 9:30 horas — entrada matutina
- 11:30 a 14:30 horas — salida intermedia y entrada vespertina
- 16:30 a 18:30 horas — salida vespertina
El objetivo es proteger a estudiantes, padres y docentes durante los momentos de mayor concentración de personas frente a los planteles.
¿Cuánto cuesta ignorar el límite de velocidad en zonas escolares?
El Artículo 52, fracción I del reglamento de tránsito establece sanciones directas para quienes superen los 30 km/h en horario escolar. La multa va de 20 a 30 cuotas de UMA, lo que representa un golpe significativo al bolsillo.
Con el valor actual de la UMA, esa sanción puede escalar fácilmente. Los conductores que no respeten los señalamientos enfrentan tanto la multa económica, que parte de 2,346 pesos a los 3,519 pesos, como el riesgo de provocar un accidente.
Recomendaciones para automovilistas en zonas escolares
Las autoridades emiten un llamado directo a conductores y padres de familia para evitar accidentes y multas en Monterrey. Toma nota antes de salir:
- Salir con tiempo suficiente de casa para evitar prisas cerca de escuelas
- No usar el celular al manejar bajo ninguna circunstancia
- Usar cinturón de seguridad en todo momento
- Respetar los señalamientos viales e indicaciones de tránsito
- No estacionarse en doble fila frente a planteles educativos
- Practicar el carpool con vecinos o familiares que van al mismo plantel
- Instalar asientos de retención para menores en el vehículo
Aplicar estas medidas no solo evita sanciones económicas: también protege a quienes más lo necesitan frente a las escuelas.
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