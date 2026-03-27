Es ley: Monterrey prepara multas para conductores que circulen a más de 30km/h en zonas escolares en estos horarios

El ciclo escolar en Nuevo León mantiene activo un operativo de vigilancia vial que afecta directamente a miles de conductores en zonas escolares de Monterrey con grandes multas. Las autoridades de tránsito ya desplegaron elementos en puntos clave, y quienes circulen a más de 30 km/h en períodos específicos del día se exponen a consecuencias económicas inmediatas.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿En qué horarios aplica el límite de velocidad escolar?

Los elementos de tránsito refuerzan la vigilancia en tres franjas horarias dentro de las zonas escolares:

7:00 a 9:30 horas — entrada matutina

— entrada matutina 11:30 a 14:30 horas — salida intermedia y entrada vespertina

— salida intermedia y entrada vespertina 16:30 a 18:30 horas — salida vespertina

El objetivo es proteger a estudiantes, padres y docentes durante los momentos de mayor concentración de personas frente a los planteles.

¿Cuánto cuesta ignorar el límite de velocidad en zonas escolares?

El Artículo 52, fracción I del reglamento de tránsito establece sanciones directas para quienes superen los 30 km/h en horario escolar. La multa va de 20 a 30 cuotas de UMA, lo que representa un golpe significativo al bolsillo.

Las multas en Monterrey por exceder la velocidad en zona escolar es un gran dolor al bolsillo. |Imagen Ilustrativa

Con el valor actual de la UMA, esa sanción puede escalar fácilmente. Los conductores que no respeten los señalamientos enfrentan tanto la multa económica, que parte de 2,346 pesos a los 3,519 pesos, como el riesgo de provocar un accidente.

Recomendaciones para automovilistas en zonas escolares

Las autoridades emiten un llamado directo a conductores y padres de familia para evitar accidentes y multas en Monterrey. Toma nota antes de salir:

Salir con tiempo suficiente de casa para evitar prisas cerca de escuelas

de casa para evitar prisas cerca de escuelas No usar el celular al manejar bajo ninguna circunstancia

bajo ninguna circunstancia Usar cinturón de seguridad en todo momento

en todo momento Respetar los señalamientos viales e indicaciones de tránsito

e indicaciones de tránsito No estacionarse en doble fila frente a planteles educativos

frente a planteles educativos Practicar el carpool con vecinos o familiares que van al mismo plantel

con vecinos o familiares que van al mismo plantel Instalar asientos de retención para menores en el vehículo

Aplicar estas medidas no solo evita sanciones económicas: también protege a quienes más lo necesitan frente a las escuelas.