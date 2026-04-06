Adiós a los cristales oscuros: Monterrey multará a los conductores que tengan este tipo de polarizado en su auto

Hay una nueva alerta para los automovilistas de la zona metropolitana de Monterrey. Las autoridades de tránsito refuerzan la aplicación del reglamento vial y los conductores con cierto tipo de polarizado en sus vehículos ya están en la mira con una multa que casi nadie conoce. La medida aplica a todos los autos en circulación y nadie está exento de la sanción.

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¿Cuánto te costará traer los cristales oscuros en Monterrey?

El Artículo 24, Fracción VIII del Reglamento de Tránsito establece con claridad la norma: todos los cristales de un vehículo deben estar en buenas condiciones, limpios y sin elementos que bloqueen la visibilidad entre el interior y el exterior del auto. El monto exacto de la multa ya circula entre conductores y más de uno quedará sorprendido.

La ley no distingue entre vehículo particular o de uso frecuente. Si el cristal impide ver hacia adentro o hacia afuera, el conductor incurre en una infracción directa. Las revisiones ya ocurren en vialidades principales del municipio.

El reglamento también exige que el parabrisas sea transparente, inastillable y sin fracturas. Cualquier daño en ese cristal específico suma un segundo motivo de sanción para el mismo conductor.

No todos los polarizados son iguales: la multa en Puebla distingue cuál tipo sanciona la ley.|Imagen ilustrativa

¿Qué dice la ley sobre el polarizado de tu auto en Monterrey?

La Fracción VIII es clara: ningún objeto ni material puede limitar la visibilidad desde el exterior hacia el interior del vehículo, ni al revés. El polarizado oscuro que impide esa visión bilateral viola directamente esa disposición.

No basta con que los cristales estén limpios. La normativa va más lejos: exige que no exista ninguna barrera visual, sin importar si es una película adherida, un recubrimiento o cualquier otro elemento. La condición del cristal importa tanto como su transparencia.

Los conductores que circulan hoy con polarizado de alta opacidad tienen margen para retirar el material antes de que los agentes de tránsito los detengan. Después de la revisión, la infracción ya no tiene vuelta atrás.