Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura en 1990: “Ninguna sociedad había producido tantos desechos como la nuestra”

Hace 35 años, Octavio Paz (1914-1998) recibió el Premio Nobel de Literatura y pronunció un discurso que trascendió la literatura para convertirse en un diagnóstico de la modernidad. Entre sus reflexiones más contundentes, dedicó un tramo a la relación entre el mercado, el consumo y el deterioro del planeta.

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¿Qué dijo Octavio Paz sobre el consumismo y el medio ambiente?

Para Paz, el problema ambiental no era separable del modelo económico. En su discurso de 1990, señaló que “el tema del mercado tiene una relación muy estrecha con el deterioro del medio ambiente“. Y fue más lejos: “La contaminación no sólo infesta al aire, a los ríos y a los bosques sino a las almas”.

El poeta mexicano nacido en Ciudad de México describió una sociedad que, concentrada en la producción para consumir más, “tiende a convertir las ideas, los sentimientos, el arte, el amor, la amistad y las personas mismas en objetos de consumo”.

En ese sentido, el nobel mexicano advirtió que, bajo este modelo, todo se vuelve un objeto de consumo y resulta desechable: “Todo se vuelve cosa que se compra, se usa y se tira al basurero. Ninguna sociedad había producido tantos desechos como la nuestra. Desechos materiales y morales”.

Octavio Paz Octavio Paz contemplando su medalla del Premio Nobel durante la Semana del Nobel en Estocolmo, Suecia, en diciembre de 1990. Fundación Nobel. (Lars Åström)

¿Qué proponía Octavio Paz frente al modelo de mercado?

En su discurso, Octavio Paz llamó a “recobrar la mirada crítica” e integrar al mercado en la sociedad de manera eficaz. “Hay que encontrar la manera de insertarlo en la sociedad para que sea la expresión del pacto social y un instrumento de justicia y equidad”, concluyó el nobel mexicano.

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