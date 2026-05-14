La reflexión de Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura: “La contaminación no sólo infesta al aire, a los ríos y a los bosques sino a las almas”

Hace 35 años, Octavio Paz subió al escenario de la Academia Sueca para recibir el Premio Nobel de Literatura. Su discurso, titulado “La búsqueda del presente”, no fue solo una reflexión poética: fue un diagnóstico lúcido sobre el rumbo de las sociedades modernas y sus costos invisibles.

El nobel mexicano advirtió que una sociedad “poseída por el frenesí de producir más para consumir más tiende a convertir las ideas, los sentimientos, el arte, el amor, la amistad y las personas mismas en objetos de consumo“. Una crítica que, en 2026, aún resuena.

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¿Quién fue Octavio Paz y por qué su Premio Nobel sigue siendo relevante?

Octavio Paz (1914–1998) fue poeta, ensayista y diplomático mexicano, considerado una de las voces más influyentes de la literatura en español del siglo XX. Recibió el Premio Nobel de Literatura en 1990, siendo el primer mexicano en obtenerlo.

Su obra abarcó desde la poesía hasta el ensayo político y cultural. Libros como El laberinto de la soledad lo convirtieron en referencia obligada para entender la identidad mexicana. Murió en la Ciudad de México el 19 de abril de 1998.

Octavio PazOctavio Paz Octavio Paz tras recibir el Premio Nobel de manos de Su Majestad el Rey Carlos XVI Gustavo de Suecia en la Sala de Conciertos de Estocolmo, el 10 de diciembre de 1990. Fundación Nobel. (Lars Åström)

¿Qué dijo Octavio Paz sobre el progreso y el medio ambiente?

En su discurso del Nobel, Octavio Paz fue contundente: señaló que los instrumentos del progreso —la ciencia y la técnica— “han mostrado con terrible claridad que pueden convertirse fácilmente en agentes de destrucción“.

Sobre el modelo económico dominante, planteó que el mercado “es un mecanismo eficaz pero, como todos los mecanismos, no tiene conciencia y tampoco misericordia”.

Al reflexionar sobre ello, el nobel mexicano planteó cómo el mercado se vincula con el deterioro ambiental. “La contaminación no sólo infesta al aire, a los ríos y a los bosques sino a las almas”, dijo. Y fue más lejos: “Todo se vuelve cosa que se compra, se usa y se tira al basurero. Ninguna sociedad había producido tantos desechos como la nuestra. Desechos materiales y morales”.

Su propuesta no era el pesimismo, sino la reflexión crítica: "El ocaso del futuro anuncia el advenimiento del hoy“. Para Paz, pensar el presente con rigor era el único camino posible.

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