Mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana representa un reto urgente en México. Uno de los puntos de inflexión recordados es la advertencia que el Centro Mario Molina emitió en 2016. En aquel entonces, el organismo liderado por el premio Nobel de Química señaló que la meteorología y la dinámica urbana no eran las únicas culpables de la contaminación, y reflexionó sobre la Verificación Vehicular.

El dato central de esta referencia histórica apunta directamente a la gestión del tráfico. De acuerdo con el análisis del Centro, la decisión de aquel entonces de ajustar el Programa de Verificación Vehicular para otorgar hologramas basándose exclusivamente en los niveles de emisión —y ya no en el año-modelo de los automóviles— tuvo una consecuencia directa inmediata: el agravamiento de la congestión vehicular en las arterias principales de la capital.

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El impacto de los hologramas en la movilidad de México, según el Nobel de Química mexicano

La advertencia de Molina subrayaba que, al permitir que vehículos más antiguos circularan diariamente solo por cumplir con un límite de emisiones en el verificentro, se saturó el espacio público. Los autos particulares, si bien son un medio de transporte común, imponen costos sociales elevados que muchas veces no se cuantifican:

Ruido constante

Aumento de accidentes

Ocupan espacio físico

El marco legal de la movilidad en la Ciudad de México y el Estado de México ha intentado evolucionar, pero el diagnóstico del Nobel mexicano sugería que sin un transporte público de alta calidad, cualquier restricción sería insuficiente.

¿Cómo solucionar la congestión en el Valle de México, según Mario Molina?

Para revertir el panorama que Molina describió, el Centro propuso una ruta clara que hoy sigue siendo motivo de debate. Algunas de las soluciones propuestas incluyen:

La expansión de sistemas como el Metro, Metrobús y trenes ligeros para desincentivar el uso del auto.

para desincentivar el uso del auto. Regular de forma estricta las emisiones de vehículos pesados mediante trampas de partículas.

mediante trampas de partículas. Gestión de la demanda, desde el cobro por estacionamiento en vía pública hasta posibles cargos por congestión en zonas de alta densidad.

en vía pública hasta posibles cargos por congestión en zonas de alta densidad. Actualizar los límites de emisiones.

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