La profecía de Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura, sobre la tecnología: “La ciencia y la técnica pueden convertirse fácilmente en agentes de destrucción”

Hace 35 años, Octavio Paz (1914-1998) recibió el Premio Nobel de Literatura y pronunció un discurso que trascendió la literatura para convertirse en un diagnóstico de la modernidad. Sus palabras sobre la tecnología, el progreso y el medio ambiente resuenan hoy con una claridad llamativa.

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¿Qué dijo Octavio Paz sobre el progreso y la tecnología?

En su discurso, el nobel mexicano cuestionó una de las creencias más arraigadas de la modernidad: que el avance científico y tecnológico conduce inevitablemente al bienestar. Para Paz, esa certeza estaba en crisis.

“Los instrumentos del progreso —la ciencia y la técnica— han mostrado con terrible claridad que pueden convertirse fácilmente en agentes de destrucción“, dijo el poeta y ensayista mexicano. Y señaló que “la existencia de armas nucleares es una refutación de la idea de progreso inherente a la historia. Una refutación devastadora".

Paz también identificó otro límite concreto: “Los recursos naturales son finitos y un día se acabarán. Además, hemos causado daños tal vez irreparables al medio natural y la especie misma está amenazada".

¿Qué dijo Octavio Paz sobre los límites de la tecnología?

Durante su discurso en 1990, el nobel mexicano también sostuvo que la técnica moderna presenta beneficios incontables, pero comentó que, en paralelo, la tecnología también permite hacer daños irreparables. Para ilustrarlo, mencionó algunos de los sucesos históricos de ese siglo: ambas guerras mundiales, despotismos, el lanzamiento de la bomba atómica y el Holocausto.

Frente a ese panorama, Paz no propuso resignación sino reflexión crítica, una invitación a pensar el presente con rigor, antes de que el futuro se agote.

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