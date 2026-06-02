Calendario de pagos del 1 al 12 de junio de la Beca Rita Cetina

La Beca Rita Cetina para estudiantes de secundaria otorga $1,900.00 pesos bimestrales por familia para apoyar los estudios de los alumnos, y da $700.00 pesos adicionales por cada estudiante extra en el núcleo.

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Los depósitos se realizan en el segundo mes del bimestre a través del Banco del Bienestar, y en adn Noticias te compartimos el calendario de pagos por inicial del apellido, que estarán vigentes del 1 al 12 de junio.

Calendario de pagos de la Beca Rita Cetina junio 2026

Según el calendario publicado en el sitio de programas para el bienestar, las fechas son las siguientes:

A, B: Lunes 01 de junio

C: Martes 02 de junio

D, E, F: Miércoles 03 de junio

G: Jueves 04 de junio

H, I, J, K, L: Viernes 05 de junio

M: Lunes 08 de junio

N, Ñ, O, P, Q: Martes 09 de junio

R: Miércoles 10 de junio

S: Jueves 11 de junio

T, U, V, W, X, Y, Z: Viernes 12 de junio

¿Dónde se puede usar la tarjeta del Banco del Bienestar?

Este incentivo se puede usar en diversos supermercados, tiendas de conveniencia y farmacias con terminal bancaria para complementar las necesidades del estudiante, algunos lugares son:

Walmart

Bodega Aurrera

Chedraui

Soriana

Oxxo

Asimismo, se puede retirar el efectivo sin cobro de comisión en cualquiera de las 3 mil sucursales y cajeros automáticos del Banco del Bienestar.

En caso de compras en línea específicas, también se pueden usar siempre y cuando la tienda acepte tarjetas de débito nacionales; y para checar el saldo o movimientos del plástico, lo puedes hacer desde la aplicación oficial del Banco del Bienestar.