Último día para la Beca Rita Cetina 2026: módulos disponibles y hora límite para el registro

A pesar de entrar a su recta final de registro, el programa de la Beca Rita Cetina 2026 habilitó 2,000 módulos de atención presencial en distintos municipios del país. La apertura de estos espacios busca brindar apoyo y orientación, a decenas de estudiantes y familias, para registrarse de manera correcta y obtener el apoyo anual de $2,500 pesos por alumno. Sigue leyendo para conocer todos los detalles, ya que la fecha y hora límite están muy cerca.

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Dónde están los 2,000 módulos para registrarse

Las autoridades informaron que los módulos estarán disponibles hasta este jueves 19 de marzo de 2026, en un horario de 9:00 a 18:00 horas, para todas las personas que prefieran hacer su registro de manera presencial.

Para ubicar el módulo más cercano, los interesados deben ingresar al sitio oficial buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/sedes-atencion

Dentro de la página, el sistema permite buscar por:

estado

municipio

localidad

Al seleccionar estos datos, se desplegará la ubicación exacta del módulo correspondiente, lo que facilita encontrar el punto de registro más cercano según la zona donde vivan. Tan solo en la Ciudad de México, se abrieron más de 40 módulos a lo largo y ancho de la capital.

También puedes registrarte en línea

Además del registro presencial, el proceso también se puede realizar en línea a través del portal oficial: www.becaritacetina.gob.mx

Ambas modalidades estarán disponibles hasta el 19 de marzo, por lo que se trata de los últimos días para completar el trámite.

En caso de elegir el registro digital, es necesario contar con Llave MX, así como tener digitalizados documentos como identificación oficial y comprobante de domicilio.

Papá, mamá o tutor: aún hay tiempo para hacer el registro presencial de la Beca Rita Cetina para primaria.



La atención será los días 17, 18 y 19 de marzo.

Recuerda que el registro cierra el 19 de marzo.

Consulta tu módulo en el buscador oficial y ubica la sede más cercana. pic.twitter.com/ZVg90ih1xV — Avisos Bienestar (@avisosbienestar) March 17, 2026

Requisitos para obtener la Beca Rita Cetina

Para completar el registro, se deben presentar o capturar los siguientes datos y documentos:

CURP de la madre, padre o tutor

Número de celular

Correo electrónico

Identificación oficial

Comprobante de domicilio

CURP del estudiante

Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela

El programa está dirigido a estudiantes de 1° a 6° de primaria pública en todo el país.

Un apoyo económico para estudiantes de primaria

La Beca Rita Cetina contempla un pago anual de $2,500 pesos por cada alumno, y busca contribuir a la permanencia escolar, apoyando a las familias con gastos básicos del ciclo escolar.

Hasta ahora, más de 5 millones de estudiantes ya han sido registrados en este programa, lo que refleja su alcance a nivel nacional.

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