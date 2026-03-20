Ni Jalisco ni Querétaro: estudiantes de este estado de México pueden tener dos becas al mismo tiempo sin perder el apoyo

La economía urbana de miles de hogares depende fuertemente de ingresos extra para abonar los gastos escolares esenciales. Aunque las leyes federales nacionales limitan la suma de planes sociales, las autoridades de un estado de México confirmaron una gran excepción actual: miles de estudiantes cobran becas al mismo tiempo sin perder el apoyo económico original.

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¿En qué estado de México los alumnos cobran este beneficio doble?

Esta excepción aplica exclusivamente para aquellos alumnos de primaria inscritos en escuelas públicas dentro de la Ciudad de México. El Fideicomiso Bienestar Educativo local opera esta normativa especial para aliviar los bolsillos de todas estas familias.

Los voceros del área aclaran que los programas "Mi Beca para Empezar" y la beca "Rita Cetina" funcionan de manera totalmente independiente. Esta autonomía administrativa permite la complementariedad directa y legal de ambos depósitos gubernamentales.

Gracias a este cruce de fondos autorizados, los niños obtienen un monto bimestral de 650 pesos por la iniciativa local. A la par, el programa nacional deposita 2,500 pesos anuales extra en la cuenta de cada menor.

Novedades de la Beca Rita Cetina 2026.|@Julio_LeonT

¿Cómo gastar el dinero transferido a las cuentas oficiales?

El gobierno transfiere todos los recursos de estos programas directamente a la Tarjeta del Banco del Bienestar de los menores. Los padres de familia disponen de la plata mediante diferentes métodos rápidos y seguros en la capital.

Los tutores legales retiran el efectivo libre en los cajeros automáticos del banco sin abonar ningún tipo de comisión adicional. También concretan diversas compras directamente en tiendas físicas mediante las clásicas terminales de cobro convencional.

Este plástico financiero habilita igualmente los pagos digitales para tramitar transacciones seguras por internet. Finalmente, grandes cadenas vinculadas como Walmart, Bodega Aurrerá y Chedraui aceptan la tarjeta para saldar los carritos en sus propias cajas.