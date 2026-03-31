Beca Rita Cetina abril 2026: Fecha exacta de los depósitos en Semana Santa

Las familias beneficiarias de la Beca Universal para Educación Básica Rita Cetina Gutiérrez recibirán sus depósitos del bimestre marzo abril 2026. Si tu hijo la recibe, esto te interesa.

Recordemos que esta forma parte de los programas sociales federales. La dispersión de pagos inicia en el periodo vacacional de Semana Santa, aunque se interrumpirá el jueves 2 y viernes 3 de abril.

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Beca Rita Cetina: Calendario de pagos abril 2026

El pago de la beca Rita Cetina correspondiente al bimestre marzo-abril se dispersará del 1 al 16 de abril de 2026, organizado alfabéticamente por la inicial del apellido paterno. Los depósitos se realizarán en la tarjeta del Banco del Bienestar.



A, B: Miércoles 1

C: Lunes 6

D, E, F: Martes 7

G: Miércoles 8

H, I, J, K, L: Jueves 9

M: Viernes 10

N, Ñ, O, P, Q: Lunes 13

R: Martes 14

S: Miércoles 15

T, U, V, W, X, Y, Z: Jueves 16

Este esquema permite distribuir los depósitos de manera ordenada y evitar aglomeraciones en sucursales y cajeros automáticos del Banco del Bienestar.

¿A qué estudiantes se les da la beca Rita Cetina 2026?

La Beca Universal de Educación Básica "Rita Cetina" se otorga a estudiantes inscritos en escuelas públicas de México, con un enfoque inicial en secundaria y una expansión gradual a nivel primaria. Es un apoyo directo para fortalecer la permanencia escolar.



Secundaria: Estudiantes de escuelas secundarias públicas.

Primaria: Estudiantes de escuelas primarias públicas (con registro y validación).

Universalidad: Se busca que sea para todos los alumnos de educación básica en el sector público.

Detalles clave de la beca:



Monto Secundaria: $1,900 pesos bimestrales, con un adicional de $700 por cada estudiante extra en la familia.

Monto Primaria: $2,500 pesos anuales por niño/a.

Registro: Se realiza en línea a través de la página oficial por padres o tutores utilizando la "Llave MX", CURP del alumno y documentos comprobatorios.

En este enlace puedes conocer más detalles, asimismo puedes contactar a la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez.

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