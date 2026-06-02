La fuerte tormenta acompañada de granizo que azotó Huixquilucan, Estado de México (Edomex), la noche de ayer 1 de junio, dejó una persona muerta y la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ya investiga por qué la víctima no recibió ayuda.
La víctima mortal fue encontrada en un edificio marcado con el número 16 de la colonia Hacienda de las Palmas, una de las zonas más afectadas por la tormenta, pues el agua alcanzó hasta 4 metros de altura. De acuerdo con los primeros reportes, se hallaba en el lobby y no pudo salir.
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¿Qué se sabe de la víctima tras la tormenta?
Fue alrededor de las 22:00 horas que se reportó la desaparición de una mujer en medio de la tormenta, por lo que bomberos ingresaron con lanchas al lugar, ya que de otra manera era imposible movilizarse, sin embargo horas más tarde encontraron su cuerpo.
Al lugar llegaron peritos de la Fiscalía de la CDMX para levantar el cuerpo y recabar indicios de por qué la mujer se quedó en el edificio, pese a la emergencia climática. Asimismo, no descarta ninguna otra línea de investigación.
La fuerte tormenta comenzó alrededor de las 19:00 horas en la zona limítrofe entre Huixquilucan y Cuajimalpa y no se detuvo hasta poco después de las 23:00, lo que derivó en el desbordamiento del Río La Coyotera.
¿Cómo fue la tormenta en Huixquilucan?
Severas inundaciones provocaron caída de árboles, cables de electricidad, así como ríos en calles llenos de granizo en Zacamulpa, Jesús del Monte, Interlomas y Santiago Yancuitlalpan. A través de redes sociales se viralizaron videos que muestran cómo vecinos y automovilistas quedaron atrapados.
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