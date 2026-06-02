Misael Fragoso, líder del Sindicato 25 de Marzo y brazo operativo de los grupos criminales “La Familia Michoacana” y “La Chokisa”, fue detenido en Ecatepec, Estado de México (Edomex), la noche del lunes 1 de junio tras un fuerte operativo.

Misael Fragoso es familiar de Guillermo Fragoso Báez, apodado “El Memo” o “El Jefe”, quien es líder de la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales, quien está prófugo de la justicia desde hace un año y presumía su cercanía con morenistas.

🚨 #AlertaADN | Autoridades detuvieron en #Ecatepec a Misael Fragoso, señalado como presunto operador de la Familia Michoacana y de "La Chokisa", identificado además como líder del sindicato 25 de Marzo.



⚠️ Es investigado por delitos como delincuencia organizada, narcomenudeo,… pic.twitter.com/RAgqI1drWa — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 2, 2026

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Cómo fue la detención de Misael Fragoso?

Misael Fragoso fue detenido tras la puesta en marcha de un operativo en el que participaron elementos de la Secretaría de Marina, el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y Seguridad Pública del Edomex y luego puesto a disposición de las autoridades competentes, para determinar su situación jurídica.

Al detenido está acusado de delincuencia organizada, narcomenudeo, extorsión, cobro de piso y homicidio. Sin embargo hasta el momento las autoridades no han dado a conocer de manera oficial los delitos que se le imputan.

Elementos de la #FiscalíaEdoméx detuvieron y cumplimentaron orden de aprehensión en contra de Misael “N” alias “Borregas”, objetivo prioritario la #OperaciónRestitución con apoyo de elementos de la @SEMAR_mx y de Policía Municipal de @Ecatepec.

Alias “Borregas” es identificado… pic.twitter.com/C6wwxLTR0x — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) June 2, 2026

¿Qué se sabe de Guillermo Fragoso Báez?

Guillermo Fragoso Báez es líder de la Unión de Sindicato y Organizaciones Nacionales de la República Mexicana (USON) y el Sindicato Nacional 25 de Marzo es buscado por las autoridades mexicanas. Cuenta con una orden de aprehensión por secuestro exprés agravado derivado de denuncias interpuestas por comerciantes y prestadores de servicio de los municipios de Ecatepec y Tecámac.

Apodado “El Memo” cuenta con otras cinco carpetas de investigación por extorsión a taxistas, transportistas, piperos y despojo de inmuebles a través de grupos criminales como “La Familia Michoacana” y “La Chokisa”.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.