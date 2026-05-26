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Adulto mayor frustra asalto con machete en tiendita de abarrotes

Un adulto mayor no dudó en actuar frente a un asalo con arma de fuego que ocurría en una tienda de abarrotes en el municipio de Huimanguillo, Tabasco.

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Por: Yael Toribio
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