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Adulto mayor frustra asalto con machete en tiendita de abarrotes
Un adulto mayor no dudó en actuar frente a un asalo con arma de fuego que ocurría en una tienda de abarrotes en el municipio de Huimanguillo, Tabasco.
Metadatos del artículo
Publicado
26/05/2026
🕐
21:13
Por:
Yael Toribio
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