Los mexicanos somos una cosa bárbara aquí y en China, sin embargo, no nos libramos de los asaltos en otros países aunque aquí seamos expertos en detectar el peligro.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Los 9 países que han logrado “vernos la cara”, son:

Tailandia Egipto Francia India Turquía Italia Marruecos República Dominicana Brasil

Sin embargo, no es debido a que nuestro sentido arácnido no funcione, sino a que las estafas “comunes” allá apelan a nuestra empatía y a que en nuestro país no “operamos” de la misma manera.

¿Cuáles son las estafas más comunes en el extranjero y cómo operan?

El fraude del transporte alterado y los guías falsos son los más comunes en Tailandia e India, donde el riesgo se reporta en taxis y tuk-tuks con taxímetros alterados. En el caso de los supuestos “informadores turísticos” o agencias improvisadas de viaje, cobran precios exorbitantes por recorridos falsos o alquiler de motos con cargos ocultos.

Otra estafa común es el acoso comercial y los sobreprecios turísticos en países como Egipto, Turquía y Marruecos, donde el modus operandi se centra en meterte presión en lugares como bazares, restaurantes y zonas de monumentos.

Aquí, los vendedores inflan los precios para los extranjeros y exigen propinas agresivas tras ofrecer “ayuda” no solicitada.

Asimismo, el “arte” de la distracción y los carteristas en las urbes de Francia e Italia, donde operan bandas dedicadas al robo sin violencia en el transporte público a través de firmas de caridad, juegos callejeros y regalos.

En Brasil y República Dominicana se vive mucha inseguridad física y fraudes vacacionales en playas y zonas concurridas, donde la alerta se centra en asaltos a mano armada y agencias fantasma.

¿Cómo protegerte en el extranjero?

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recomienda a todos los turistas mexicanos registrarse en el SIRME para facilitar la asistencia consular en caso de robo de pasaporte, asalto o fraude severo que deje al turista sin recursos.