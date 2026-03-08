¡No grites! Golpean y amenazan a influencer durante robo en su casa en Toluca | VIDEO

Ya ni siquiera en casa estamos seguras. Un video viral reveló la inseguridad que se vive en el Estado de México (Edomex), luego de que una influencer denunciara en redes sociales el violento robo que sufrió dentro de su propio domicilio en Toluca.

El ataque quedó grabado por cámaras de seguridad y el video se volvió viral en pocas horas, generando indignación entre usuarios que exigen justicia y mayor seguridad en la zona. Te contamos los detalles del caso.

VIDEO: Así golpearon y amenazaron a una mujer en robo dentro de su casa en Toluca

Según el relato difundido por la propia víctima, identificada como Evelyn Villa, el ataque ocurrió cuando se encontraba sola en su domicilio. Al menos cuatro hombres ingresaron a su vivienda y la sometieron con violencia mientras revisaban la casa en busca de objetos de valor.

De acuerdo con lo que se puede ver en las cámaras de seguridad de la vivienda de Evelyn, uno de los agresores la sujetó del cuello, la tiró al suelo y comenzó a golpearla y a hacerle tocamientos mientras intentaban someterla.

Mientras la mantenían inmovilizada, otros sujetos ingresaron a diferentes áreas de la vivienda para buscar dinero, joyas y objetos de valor. En medio del asalto, los delincuentes también la amenazaron para que no gritara ni pidiera ayuda.

La mujer relató que uno de los momentos más aterradores fue cuando los agresores insinuaron que tenían ubicado a su hijo y que podían agredirlo, lo que incrementó el miedo durante el ataque.

Las cámaras de seguridad captaron parte del rostro de al menos tres de los presuntos responsables, lo que podría ayudar a su identificación. En el video viral que circula en redes sociales se observa cómo los hombres recorren la casa mientras la víctima permanece sometida.

Víctima denuncia y pide ayuda en redes sociales

Tras lo ocurrido, la mujer decidió compartir el video del ataque en Toluca en sus redes sociales para denunciar públicamente el caso y pedir ayuda para identificar a los agresores.

En su publicación, explicó que vivió momentos de terror y que temió por su vida durante el asalto. También confirmó que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para iniciar la investigación correspondiente.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas por este robo en casa en Toluca, mientras el video continúa circulando en redes sociales y sumando miles de reproducciones.

