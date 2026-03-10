Se disparan los robos violentos en casas de México; lista de estados más afectados

Un robo violento en una casa de Toluca causó impacto en redes sociales, donde la influencer, Evelyn Villa, mostró la manera en la que delincuentes ingresaron a su domicilio, donde la golpearon, le hicieron tocamientos y la despojaron de sus pertenencias y ahorros.

Sin embargo, este no es un caso aislado, de hecho, el Gobierno de México confirmó que este delito de robo a casa habitación con violencia fue el único que aumentó en febrero de 2026. Te contamos cuáles son las entidades más afectadas.

El robo con violencia a casa habitación el único delito que aumentó en febrero

Según el Reporte de la Incidencia Delictiva de Febrero 2026 del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el único delito que aumentó fue el de robo a casa habitación con violencia. De acuerdo con las cifras oficiales, se registró un aumento del 1.9% en el promedio diario en comparación con el periodo previo.

Entre enero de 2025 y enero de 2026, el promedio diario de víctimas pasó de 9.74 a 10 casos diarios, lo que representó un incremento puntual del 2.6%. Este delito contrasta con la reducción del 44% en homicidios dolosos y robos de vehículos robos de vehículos reportada por la administración federal en el mismo periodo de 17 meses.

Lista de entidades más afectadas por el robo a casa habitación con violencia

Con base en la tendencia reportada por el SESNSP y autoridades locales al cierre de febrero de 2026, las entidades con mayor incidencia en el robo a casa habitación con violencia en México son:

Sinaloa : Reportó un incremento en robos violentos durante febrero de 2026 en comparación con el mes anterior.

: Reportó un incremento en robos violentos durante febrero de 2026 en comparación con el mes anterior. Jalisco : Se mantiene entre las entidades con mayor volumen de robos a vivienda registrados al inicio del año.

: Se mantiene entre las entidades con mayor volumen de robos a vivienda registrados al inicio del año. Estado de México: Continúa registrando una de las tasas de incidencia patrimonial más altas por cada 100 mil habitantes en los comparativos recientes.

Influencer denuncia violento robo en su casa en Toluca, Edomex

En los últimos días, trascendió un video viral en el que la influencer de vida fitness, Evelyn Villa, compartió las imágenes que captaron las cámaras de seguridad dentro de su casa, donde se puede observar el momento justo en el que al menos cuatro delincuentes ingresan a su domicilio.

En el video se puede ver cómo la mujer fue sometida, arrojada al piso y golpeada por los hombres, que entraron y robaron sus joyas, ahorros y todos los objetos de valor. Los hechos ocurrieron en Toluca, Estado de México, una de las entidades en las que se reportó aumento del delito.

