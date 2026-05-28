Finalmente llega la prohibición total del colorante rojo número 3, conocido como Eritrosina, tanto en alimentos, bebidas y suplementos; así lo confirmó la Secretaría de Salud en el DOF este jueves 28 de mayo.

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Y es que en México, la Cofepris reveló que los mexicanos superan al doble la Ingesta Diaria Admisible (IDA) de este químico, que puede inducir tumores tiroideos por la Eritrosina.

Gomitas La FDA de Estados Unidos fue la primera en alertar los peligros del colorante artificial. (Getty Images)

Esto afectaba principalmente a los niños, quienes consumían masivamente gomitas, gelatinas, caramelos, gomas de mascar, polvos para flan y frutas en almíbar.

¿Cuándo entra en vigor la prohibición del colorante Rojo No.3?

El ultimátum para la industria es claro, a partir del 29 de mayo las empresas deberán cambiar sus fórmulas para ajustar la maquinaria y agotar el stock que ya está en supermercados en un plazo de 24 meses.

Cabe destacar que Estados Unidos ya lo había prohibido desde 1990 por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA); principalmente en cosméticos y medicamentos de uso externo, ya que en los estudios se demostró que causaba cáncer de tiroides.

Sin embargo, el vacío legal siguió permitiendo su consumo en alimentos hasta su veto en California en octubre del 2023, cuando la Ley AB 418 prohibió la fabricación y venta del colorante en comestibles, lo que obligó a las marcas internacionales a reformular sus productos.

Cabe destacar que, además de los tumores, la Oficina de Evaluación de Riesgos a la Salud Ambiental de California (OEHHA) concluyó que los colorantes sintéticos están asociados con problemas de neurocomportamiento e hiperactividad en algunos niños.