Es oficial: Sinaloa recibe iniciativa para transporte gratis y descuentos a adultos mayores

Alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) entregaron ante el Congreso del Estado de Sinaloa una iniciativa de reforma para reconfigurar los subsidios en el transporte público estatal.

El proyecto plantea modificar la Ley de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial del Estado de Sinaloa para otorgar tarifas preferenciales a más de 390 mil adultos mayores de 60 años. Bajo la asesoría del maestro Francisco Adrián Rodríguez Espinoza, el grupo de 35 estudiantes de sexto semestre formalizó la propuesta en la Oficialía de Partes de la LXV Legislatura, buscando además la universalidad del beneficio para alumnos de escuelas privadas.

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¿Cuáles son los cambios propuestos para las tarifas de transporte en Sinaloa?

La reforma impulsada por la comunidad de la UAS busca subsanar vacíos legales en la legislación vigente que excluyen a sectores vulnerables y alumnos del sistema educativo particular con estos ejes clave:

Universalidad escolar: inclusión de estudiantes de colegios y universidades privadas en el padrón de descuento de tarifa urbana.

inclusión de estudiantes de colegios y universidades privadas en el padrón de descuento de tarifa urbana. Apoyo a la tercera edad: apertura de un descuento fijo en el pasaje para personas mayores de 60 años para asegurar su movilidad diaria.

apertura de un descuento fijo en el pasaje para personas mayores de 60 años para asegurar su movilidad diaria. Costo cero en credenciales: eliminación total del cobro por concepto de expedición, renovación o reposición de identificaciones de descuento.

eliminación total del cobro por concepto de expedición, renovación o reposición de identificaciones de descuento. Modernización del servicio: integración de una tarjeta inteligente digital vinculada directamente al sistema informático de Ciudadano Digital.

¿Cuáles son los requisitos actuales para la Tarjeta Inteligente Estudiantil?

Mientras el Congreso del Estado de Sinaloa evalúa esta propuesta de alumnos de la UAS, la expedición del documento físico opera bajo las reglas técnicas actuales de validación documental.

Para estudiantes de nivel básico (Preescolar, Primaria y Secundaria):

Primer ingreso: presentar constancia de estudios o la boleta del ciclo cursado, junto con la clave CURP impresa.

presentar constancia de estudios o la boleta del ciclo cursado, junto con la clave CURP impresa. Sustitución o reactivación: entregar la tarjeta anterior en condiciones legibles y adjuntar el formato de cita impreso.

entregar la tarjeta anterior en condiciones legibles y adjuntar el formato de cita impreso. Acompañamiento: obligatoriedad de asistencia presencial del alumno junto con la madre, padre o tutor legal para la toma de fotografía si es menor de edad.

Para nivel medio superior y superior (Preparatoria y Universidad):

Comprobación escolar: constancia de estudios original del semestre actual (no se acepta formato Kardex).

constancia de estudios original del semestre actual (no se acepta formato Kardex). Validación financiera: ficha de pago de inscripción del periodo vigente con sello original de la institución.

ficha de pago de inscripción del periodo vigente con sello original de la institución. Identificación oficial: presentar credencial escolar con foto, pasaporte o la credencial para votar del INE.

Tu movilidad como estudiante, más accesible que nunca.🚌



Tramita tu Tarjeta Inteligente de Identidad Estudiantil y accede a una tarifa preferencial de $3.50 por viaje en el transporte urbano.



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¿Cuánto cuesta tramitar la tarjeta de descuento en Sinaloa en 2026?

Trámite nuevo: cubrir una cuota de $50.00 pesos en ventanilla al registrar los datos por primera vez.

cubrir una cuota de en ventanilla al registrar los datos por primera vez. Cambio de escuela o reposición con plástico: realizar un pago de $40.00 pesos presentando el documento previo.

realizar un pago de presentando el documento previo. Reposición por extravío o robo: solicitar la reposición sin el plástico anterior bajo un costo exacto de $50.00 pesos .

solicitar la reposición sin el plástico anterior bajo un costo exacto de . Reactivación semestral: presentar el documento legible y aportar el pago de $35.00 pesos para la actualización del chip.

presentar el documento legible y aportar el pago de para la actualización del chip. Los módulos operan con el calendario oficial escolar durante todo el ejercicio de 2026.

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