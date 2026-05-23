La temporada de lluvias en México comenzó de manera oficial el 15 de mayo y se extenderá hasta el 15 de noviembre de 2026. Durante esta época es común la aparción de mosquitos debido al agua estancada y al calor que crean el entorno ideal para su reproducción.

La temporada de precipitaciones se consolida en junio y alcanza su mayor intensidad durante los meses de julio, agosto y septiembre; te compartimos algunas formas naturales de alejar a los moscos de tu casa, así evitarás los molestos piquetes y no tendrás que gastar en insecticidas.

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¿Qué olor odian los moscos?

Citronela

La citronela (geranio limón) es un repelente natural de mosquitos. Su intenso aroma cítrico enmascara el dióxido de carbono que emitimos, dificultando que los insectos nos detecten. Aunque su efecto en plantas es menor, su aceite esencial en lociones y velas es muy efectivo para repelerlos.

Limón con clavo

La mezcla de clavo de olor y limón es un repelente natural muy efectivo y económico. El fuerte olor cítrico del limón combinado con el eugenol (un compuesto aromático del clavo) altera el sistema nervioso de los insectos y actúa como una barrera que los desorienta y aleja.

Lavanda

La lavanda es un excelente repelente natural contra mosquitos debido a su contenido de linalol, un compuesto que enmascara nuestro olor y resulta tóxico o molesto para estos insectos.

Ecucalipto

Su eficacia se debe al eucaliptol (cineol), un compuesto con un aroma intenso que desorienta a los insectos e interfiere con su capacidad para detectar el dióxido de carbono que emitimos los humanos.

Ajo

Comer ajo no sirve para ahuyentar a los mosquitos. Sin embargo, aplicarlo de forma tópica en el ambiente o rociar extractos del mismo puede ayudar a repelerlos temporalmente gracias a su olor. Las sustancias azufradas del ajo confunden el olfato de los insectos. Puedes rociar repelentes botánicos hechos con ajo licuado y agua en tu jardín para crear una barrera temporal.

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