Treinta y nueve estudiantes becados por el Instituto Politécnico Nacional (IPN) que cursan estudios de posgrado en Reino Unido se encuentran en una situación crítica tras la suspensión abrupta del subsidio por parte de la Fundación Politécnico A.C.

Esta falta de financiamiento pone en peligro la culminación de sus programas académicos. La situación ha generado protestas y cuestionamientos sobre la gestión de recursos.

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¿Por qué el IPN le quitó las becas a los estudiantes de posgrado?

Los hechos ocurrieron el pasado 23 de marzo, cuando los alumnos recibieron un correo de la Fundación Politécnico sobre la interrupción “preventiva y temporal” de los pagos destinados a manutención y colegiaturas, sin previo aviso y sin una solución inmediata.

Los afectados cursan doctorados en instituciones de alto nivel como la Queen Mary University of London y la Durham University, donde recibieron notificaciones con menos de un mes para liquidar adeudos.

“Derivado de una serie de circunstancias operativas y financieras que actualmente impactan la disponibilidad de recursos vinculados a dicho programa, la Fundación se encuentra llevando a cabo una revisión integral del esquema de apoyos económicos en curso, con el propósito de garantizar su adecuada administración y viabilidad.

En ese contexto, te informamos que, a partir de la presente comunicación, se suspende temporalmente la gestión y cobertura de pagos relacionados con los apoyos económicos referidos, en tanto se concluye el proceso de análisis y regularización correspondiente", se lee.

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Aquí te contamos su historia 🧵 pic.twitter.com/j9GFGNCtHY — adn Noticias (@adnnoticiasmx) November 12, 2025

Sin embargo, lo que inicialmente se presentó como algo transitorio, se ha prolongado indefinidamente.

Únicamente se les sugirió a los estudiantes buscar apoyo mediante las becas de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI).

El IPN ha atribuido el origen del conflicto a una presunta falta de control y supervisión sobre los fondos gestionados por la Fundación. Esta discrepancia culminó en la ruptura formal del convenio el 11 de julio de 2025.

El monto en disputa asciende a 200 millones de pesos.

Solución al conflicto

Arturo Reyes Sandoval, director general del IPN, sostuvo el 30 de abril una reunión virtual con Colin Bailey (presidente y director de Queen Mary), con la participación de la Embajada de México en el Reino Unido, en la que se abordaron posibles mecanismos para garantizar el pago a los becarios.

Posteriormente, Reyes Sandoval presentó ante el Consejo General Consultivo del IPN la opción de que el Patronato Corazón Guinda y Blanco A.C. funja como intermediario para canalizar los recursos y formalizar el apoyo económico a los estudiantes en el extranjero.

El IPN sostiene que, de prolongarse los retrasos en los pagos a los becarios en el extranjero, la responsabilidad recae íntegramente en la Fundación Politécnico A.C.

De no resolverse, la situación podría derivar en suspensión de estudios, cancelación de visas y hasta la obligación de abandonar Reino Unido.

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