La mejor hora y otros trucos para comprar vuelos baratos

Viajar es una gran experiencia pues conoces personas y otras culturas y si quieres ir planeando tus próximas vacaciones, aquí te compartimos algunos consejos y trucos de expertos para que encuentres las mejores ofertas en tus vuelos.

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¿Cuál es la mejor hora para comprar vuelos?

De acuerdo con Skyscanner, si lo que quieres es encontrar vuelos baratos se recomienda hacer búsquedas los martes y miércoles en la noche o la madrugada debido a que hay menos usuarios buscando opciones. Mientras que los peores días son los viernes y domingo.

Trucos para conseguir vuelos baratos

Además, puedes tomar en cuenta lo siguiente:

Busca aerolíneas de bajo costo en el caso de México o vuelos nacionales puedes optar por Volaris o Viva Aerobús, esta última ofrece destinos a Estados Unidos con precios bajos.

En el caso de que estés planeando realizar un viaje en Europa las mejores aerolíneas son Ryanair, Vueling y easyJet.

Otra cosa que debes considerar es que seas flexible con las fechas de viaje, ingresa el destino y deja que el motor de búsqueda te arroje el día más barato para viajar en el mes.

A veces comprar vuelos sencillos es más barato así que también es importante que lo tomes en cuenta al momento de la elección.

Si quieres volar entre varias ciudades europeas con una aerolínea de bajo costo puede ser más barato que reserves todos los boletos de una sola vez.

También se recomienda configurar alertas de precio que te permitan rastrear los vuelos en los que estás interesado.

Viajar con equipaje de mano también te ayudará a ahorrar y así evitas sorpresas en el aeropuerto.

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