Revelan el verdadero motivo por el que piden poner tu celular en “modo avión” durante el vuelo

El "modo avión" en el celular durante los vuelos genera confusión y curiosidad, aunque muchos creen que es para evitar fallas en el piloto automático, autoridades aeronáuticas y aerolinéas aclararon que esta medida responde a un principio más sencillo y práctico, evitar interferencias en los sistemas de comunicación.

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Así lo confirmó la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) a través de un comunicado, donde detalló que los celulares pueden utilizarse con esta configuración durante el vuelo y conectado a la red WiFi sin enfrentar ningún riesgo. La tripulación en sí, de lo que se tiene que preocupar es en controlar las señales que emiten los dispositivos mientras el avión se desplaza con rapidez.

¿Por qué piden activar el "modo avión" durante vuelos?

Esta configuración desactiva las redes móviles como el bluetooth y otras conexiones automáticas que gestiona el celular, impidiendo que el equipo busque una señal terrestre de forma constante. Esta es la misma razón por la que puede interferir con los sistemas de comunicación dentro del avión, ya que la localización genera emisiones.

Aunque los aviones modernos ya son resistentes a estas señales, la industria aérea prioriza el "prevenir que lamentar". De esta forma, si se mantienen los celulares en dicha configuración, el ruido electromagnético garantiza una comunicación clara entre los pilotos y los controladores.

Casos especiales: ¿Para qué piden apagar el celular durante el vuelo?

Hay casos especiales que se deben destacar, como lo son los aterrizajes con visibilidad reducida. En estos casos, la tripulación pide apagar el celular o cualquier otro dispositivo. Se debe a un sistema de vuelo conocido como "autoland", que sirve para que el avión aterrice con su sistema automático.

Por ello, cualquier interferencia, por más mínima que sea, puede afectar la lectura de instrumentos y causar un accidente grave. De esta manera, la indicación preventiva se vuelve obligatoria y aunque es poco común, se debe acatar para tener un viaje seguro.

¿Es peligroso no apagar el celular durante el vuelo?

Si las condiciones son normales, realmente no representa un riesgo. Usar el celular en "modo avión" es más que suficiente para mantener a toda la tripulación a salvo durante el vuelo, ya que los sistemas actuales están diseñados para tolerar señales débiles.

Sin embargo, cuando se deben realizar maniobras críticas durante el aterrizaje o usar el sistema de "piloto automático", ignorar las peticiones puede comprometer el vuelo.

Consejos para sobrevivir un vuelo largo sin el celular

Hoy día sabemos que desconectarse de las redes sociales puede resultar difícil para los pasajeros, ya que la dependencia al celular creció exponencialmente. Existen casos donde no revisar la pantalla del equipo genera ansiedad o incomodidad, por ello sugerimos sustituirlo por otras prácticas que ayuden a la mente a mantenerse ocupada, como:



Leer libros o revistas

Ver contenido en las pantallas del avión o descargado en dispositivos móviles

Realizar un skincare sencillo con masajes faciales

Dormir

Jugar videojuegos en consolas portátiles