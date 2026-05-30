La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) realizó las investigaciones necesarias y reveló qué provocó las emisiones de vapor en la tierra en la comunidad de El Salitre en Michoacán y aquí te explicamos.

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¿Qué fenómeno ocurrió en El Salitre, Michoacán?

En un principio se creía que se trataba de un géiser o el nacimiento de un volcán; sin embargo, luego de que investigadores realizaran un análisis se determinó que son manifestaciones hidrotermales asociadas con la circulación de fluidos calientes en el subsuelo.

La doctora Ruth Esther Villanueva Estrada, investigadora de la Unidad Michoacán del Instituto de Geofísica de la UNAM y especialista en geotermia explicó que son pozos y manifestaciones hidrotermales superficiales. Hay 11 pozas de lodo, tres dentro de una vivienda y 8 en el terreno aledaño.

Las temperaturas que se registran son de alrededor de 86°C en algunos puntos y hay concentraciones bajas de gases como amoniaco (NH3), dióxido de carbono (CO2) y sulfato de hidrógeno (H2S).

¿Por qué ocurrió este fenómeno?

El Salitre se encuentra sobre la falla de Ixtlán, una estructura geológica que facilita la circulación y ascenso de fluidos calientes desde zonas profundas del subsuelo. Además, Michoacán forma parte de la Faja Volcánica Transmexicana, una de las regiones geológicamente más activas del país.

Esta zona es reconocida por su actividad geotérmica pues desde 1906 hay registros científicos de manifestaciones hidrotermales entre Ixtlán y El Salitre. Incluso se llegaron a registrar temperaturas de entre 125 y 225°C.

Recomendaciones para la población de El Salitre

Las autoridades recomiendan a la población:

Vigilar el terreno ante posibles grietas

No acercarse a los orificios o zonas con vapor

Evitar caminar sobre suelos agrietados o húmedos

No introducir objetos a los pozos

Mantener a niños y mascotas alejados de la zona

Avisar a las autoridades cualquier situación

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