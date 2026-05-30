La Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio a conocer que los pronósticos del clima en México para este sábado 30 de mayo, prevén afectaciones por una circulación en niveles medios y altos de la atmósfera, lo cual provocará lluvias intensas con descargas eléctricas en los territorios de Oaxaca y Chiapas.

A través del informe diario emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua, se dio a conocer que también un canal de baja presión y una onda tropical, provocarán lluvias fuertes en Guerrero, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y demás.

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Clima en CDMX y Edomex este sábado 30 de mayo

De acuerdo con los pronósticos de la Conagua, para este último sábado de mayo de 2026 la Ciudad de México (CDMX) se verá afectada por temperaturas altas de hasta 29°C, destacando que no se esperan lluvias dentro de las diferentes demarcaciones de la capital.

Por su parte, se dio a conocer que en el Estado de México (Edomex) se hará presente una bruma y ambiente fresco durante la mañana, además de que se esperan lluvias aisladas con posibles descargas eléctricas en los diferentes municipios de la entidad.

Pronósticos del clima en Puebla y Querétaro este 30 de mayo

Dentro del estado de Puebla la Conagua a través del SMN, dio a conocer que se esperan intervalos de chubascos a lo largo de este 30 de mayo, además de temperaturas máximas de 40°C en el norte y suroeste de la entidad.

Por su parte en Querétaro, se informó que se esperan rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora con posibles tolvaneras, esto propiciado por las condiciones del clima de este último sábado del mes de mayo de 2026.

¿En qué estados lloverá este 30 de mayo en México?

Los pronósticos del clima de la Conagua dieron a conocer que se esperan lluvias en los siguientes estados:

Oaxaca

Chiapas

Zacatecas

San Luis Potosí

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Durango

Coahuila

Nuevo León

Aguascalientes

Modelos

Michoacán

Colima

Nayarit

Guanajuato

Chihuahua

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