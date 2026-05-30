Durante la mañana de este sábado 30 de mayo y a unas cuántas horas de que inicie la asamblea ordinaria para designar al presidente de La Cruz Azul, se dio a conocer que el expresidente del club y la cementera, Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas, murió tras presentar complicaciones de salud en un hospital de Toluca.

Información extraoficial que se ha compartido por medios nacionales, señala que el hombre de 80 años de edad murió durante la madrugada de este 30 de mayo en un hospital, esto tras presentar complicaciones médicas bajo su tiempo en prisión.

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¿Qué pasó con “Billy” Álvarez, expresidente de Cruz Azul?

A pesar de que hasta el momento en el que se realizó esta nota, no ha salido información oficial por parte de familiares de “Billy” Álvarez, se dio a conocer que el expresidente de Cruz Azul murió tras presentar complicaciones respiratorias en un hospital privado de Toluca, Estado de México (Edomex).

Se dio a conocer que el exdirectivo de una de las cementeras más grandes e importantes de México, ingresó desde días atrás a un hospital tras una serie de complicaciones respiratorias, esto sin que se dieran a conocer mayores detalles.

Polémicas y casos de corrupción de “Billy” Álvarez en Cruz Azul

Es importante mencionar que Guillermo Álvarez Cuevas fue uno de los personajes más polémicos tanto en la historia del club Cruz Azul como de la propia cementera del mismo hombre, pues en enero del pasado 2025 fue detenido tras años prófugo de la justicia de nuestro país.

Álvarez Cuevas era acusado de delincuencia organizada, lavado de dinero y operaciones con recursos de dudosa procedencia, lo cual incluso lo obligó a dejar la presidencia del club de manera abrupta y polémica a inicios del 2021.

¿Qué ganó “Billy” Álvarez con Cruz Azul?

Más allá de las polémicas de Guillermo “Billy” Álvarez como presidente del club, es importante mencionar que en los últimos años de su gestión con Cruz Azul logró ganar títulos como la Copa MX, Concacaf Champions Cup, Supercopa MX, así como la Leagues Cup.

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