Es oficial: conductores de Guanajuato podrán ser multados en Jalisco por estas razones

Un convenio sin precedentes en México pone en la mira a los conductores de Guanajuato que visiten el territorio de Jalisco.

Un convenio sin precedentes en México pone en la mira a los conductores de Guanajuato que visiten el territorio de Jalisco. | @sseguridadjal y @pazgobgente | Instagram

Los estados de Jalisco y Guanajuato firmaron un acuerdo sin precedentes en México que cambia las reglas del camino para miles de conductores. Quienes circulen con placas foráneas ya no podrán ignorar sus obligaciones vehiculares al cruzar la frontera estatal.

El convenio, ya vigente y en proceso de implementación, establece mecanismos directos para cobrar multas y contribuciones incluso cuando el vehículo esté registrado en otra entidad. Las razones exactas por las que un conductor de Guanajuato puede recibir una sanción en Jalisco quedan claras en los detalles del acuerdo.

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Las razones por las que conductores de Guanajuato serán multados en Jalisco

Los vehículos con placas de Guanajuato que circulen en Jalisco deberán cumplir con todas las obligaciones vehiculares vigentes en ese territorio. Si no lo hacen, las sanciones se notifican y cobran directamente en su estado de origen.

Las razones por las que un conductor puede ser multado son:

Infracciones a las leyes de movilidad : cualquier violación al reglamento de tránsito cometida en suelo jalisciense genera una sanción rastreable y cobrable en Guanajuato.

: cualquier violación al reglamento de tránsito cometida en suelo jalisciense genera una sanción rastreable y cobrable en Guanajuato. Incumplimiento de obligaciones vehiculares : no tener al corriente el registro, verificación u otros trámites exigidos activa el mecanismo de sanción interestatal.

: no tener al corriente el registro, verificación u otros trámites exigidos activa el mecanismo de sanción interestatal. Adeudos en contribuciones, derechos y aprovechamientos: los conductores con deudas vehiculares previas tampoco escapan; el convenio cubre cobros pendientes en materia fiscal.

El acuerdo elimina el vacío legal que permitía evadir responsabilidades con solo cruzar la frontera estatal. Ahora la sanción sigue al vehículo, sin importar en qué entidad esté registrado.

Jalisco aplicará multas a conductores que no respeten las reglas. Jalisco y Guanajuato se unirán para aplicar las multas a sus conductores. (Getty Images/Getty Images)

¿Cómo funcionará el sistema de coordinación fiscal interestatal?

El intercambio de información digital entre ambos gobiernos es el eje técnico del convenio. Las plataformas compartidas permitirán identificar infractores, fortalecer el padrón vehicular y gestionar los ingresos públicos con mayor eficiencia.

La aplicación de la ley es recíproca: los vehículos jaliscienses en Guanajuato enfrentan exactamente las mismas condiciones. El objetivo es eliminar la evasión de responsabilidades que ocurre cuando los conductores aprovechan el cruce estatal para escapar sanciones.

Luis García Sotelo, Secretario de Hacienda de Jalisco, y Héctor Salgado Banda, Secretario de Finanzas de Guanajuato, firmaron el instrumento. El gobierno jalisciense destaca que este modelo sienta las bases para que otros estados de México se sumen al esquema.

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