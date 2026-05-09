Es ley: Jalisco sancionará a todos los conductores que apliquen esta mala costumbre al estacionarse en su municipio

La nueva sanción para conductores en Jalisco apunta a una costumbre que casi nadie reconoce como falta. Se trata de una práctica diaria, repetida frente a comercios, escuelas y zonas residenciales del estado. La multa por esta mala costumbre de estacionarse ya tiene base legal y los oficiales de tránsito pueden aplicarla sin previo aviso.

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La mala costumbre al estacionarse en Jalisco que será motivo de multa

La fracción X del Artículo 360 sanciona estacionarse en sentido contrario a la circulación. Es una práctica que muchos automovilistas hacen sin pensarlo: cruzar el carril para dejar el auto del lado más cercano al destino. La ley lo considera infracción porque obliga al conductor a ir contra el flujo vehicular antes de detenerse.

El cobro va de una a cinco veces el valor de la UMA 2026, fijada en $117.31 pesos. Eso significa que la multa mínima es de $117.31 pesos y la máxima alcanza los $586.55 pesos. El monto exacto lo decide el agente de tránsito según las condiciones del caso, ya que no existe tolerancia escrita en la norma para esta falta.

La sanción aplica a personas conductoras, propietarias del vehículo y operadoras del servicio público de transporte. Nadie queda fuera del alcance del artículo. Eso incluye taxis, autos particulares y unidades de plataformas de movilidad que circulen dentro del estado. La fracción no distingue entre tipos de vialidad ni horarios del día.

Multa por no tener tarjeta de circulación Estacionarse en sentido contrario: hasta $586.55 pesos de multa en Jalisco. (Getty Images)

¿Dónde se aplica esta multa por mala costumbre al estacionarse en Jalisco?

La norma rige en cualquier vía pública del estado de Jalisco. Eso abarca calles primarias, secundarias, avenidas, zonas escolares y áreas comerciales. Los oficiales de tránsito municipales y estatales tienen facultad para emitir la boleta. El acta puede levantarse aunque el conductor no esté frente al vehículo.

La infracción más común aparece en zonas con alta demanda de cajones: cerca de bancos, mercados, centros médicos y escuelas. Muchos automovilistas cruzan el carril para ahorrar tiempo al bajar del auto. Esa maniobra deja al vehículo expuesto al sentido contrario y genera el supuesto que castiga la fracción X.

El reglamento no exige aviso previo ni señalización adicional. La obligación de circular y detenerse en el sentido correcto está implícita en la ley estatal. El conductor que reciba la boleta debe pagarla ante la tesorería municipal correspondiente o iniciar el procedimiento de impugnación dentro de los plazos que marca la norma.

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