Es oficial en Jalisco: preparan multas para los automovilistas que cometan esta infracción común en la calle

Los conductores tapatíos enfrentan una sanción específica que pocos conocen pero que aparece negro sobre blanco en la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco. La medida apunta a una práctica que se repite todos los fines de semana en avenidas como Chapultepec, López Mateos o la carretera a Chapala. Quien la cometa pagará una multa importante.

La infracción tiene que ver con el trato hacia conductores de ciertos rodados que muchos evitan, pero otros lo usan de medio de transporte rápido, no contaminante y que sirve para ejercitarse. Más concretamente, con maniobras que muchos automovilistas hacen sin pensar que están violando la ley. El monto exacto depende del criterio del oficial, pero el rango ya está fijado por el reglamento.

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La infracción penalizada en Jalisco que casi ningún conductor conoce

El artículo 367, fracción IV de la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco establece sanciones para los automovilistas que impidan o interfieran de forma premeditada en la circulación de un grupo ciclista. La norma también castiga a quien intente dividir un contingente o meta el auto entre los ciclistas que ruedan en grupo.

La multa va de 20 a 60 UMA, lo que se traduce en montos de $2,346 a $7,038 pesos según el valor vigente de la Unidad de Medida y Actualización para 2026 ($117.31 pesos por UMA). El oficial decide el monto final según la gravedad de la maniobra y si hubo riesgo real para los ciclistas.

Las autoridades jaliscienses defienden la medida como una herramienta para reducir los accidentes que involucran a ciclistas. Los colectivos de ciclismo urbano llevan años pidiendo que se aplique con más firmeza.

Ciclista muere atropellado en El Salvador La sanción por dividir un contingente ciclista va de 20 a 60 UMA. (Getty Images)

¿Cuándo aplica la multa para automovilistas en Jalisco?

La sanción se activa cuando un conductor invade el carril de un grupo de ciclistas, los rebasa a velocidad peligrosa o los corta para separar al pelotón. También aplica si el automovilista usa el claxon de forma agresiva para intimidar a quienes pedalean en formación.

Los rodadas nocturnas de los jueves y los paseos dominicales son los escenarios donde más se documentan estos incidentes. La policía vial puede levantar la infracción en el momento o con base en video, si el caso llega a denuncia.

Recomendaciones para evitar problemas al volante

Lo mejor es bajar la velocidad cuando aparece un contingente ciclista en el camino. Respetá la distancia mínima de 1.5 metros al rebasarlos, no metas el auto entre dos o más ciclistas y nunca aceleres para “ganarles” el carril. La paciencia evita la multa.

Si te toca esperar unos segundos detrás de un grupo, esos segundos cuestan mucho menos que los 7 mil pesos que podría salirte la sanción.

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