Si estás buscando una nueva oportunidad laboral y te gustaría irte a vivir a otro país, en Alemania están buscando fisioterapeutas y si estás interesado en aplicar, te decimos cuáles son los requisitos y cómo puedes postularte a la vacante.

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Requisitos para trabajar como fisioterapeuta en Alemania

El Servicio Nacional del Empleo publicó la convocatoria para que los interesados participen en la jornada de vinculación laboral que se llevará a cabo del 27 al 31 de julio y si eres fisioterapeuta esta es tu oportunidad para irte a trabajar al extranjero.

Debes cumplir con los siguientes requisitos:

Título y cédula profesional

Experiencia laboral comprobable de 6 meses a 1 año

Conocimientos en rehabilitación y recuperación funcional

Atención a pacientes

Valoración física, movilidad y tratamiento

Entre las funciones a realizar se encuentra la atención, orientación y acompañamiento a pacientes, manejo de equipo y herramientas de fisioterapia y rehabilitación y elaborar planes de tratamiento conforme a prescripción médica.

Sueldo y prestaciones

El horario para laborar es de lunes a viernes de las 08:00 a las 17:00 horas y se ofrece un sueldo de 37 mil 800 pesos, seguridad social, transporte y contrato por tiempo determinado. La duración del proceso de reclutamiento es de 2 meses y se realiza la entrevista virtual.

En caso de ser seleccionado deberás realizar un curso de idioma alemán con duración de 8 meses.

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