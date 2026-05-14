Jalisco aplicará multas altísimas a los automovilistas que cometan esta infracción en las calles

Los automovilistas de Jalisco enfrentan una nueva realidad legal que pocos conocen. Una sanción reciente castiga conductas que hasta hace poco pasaban desapercibidas. Lo que parecía una situación cotidiana en avenidas tapatías ahora puede terminar con el auto en el corralón y una multa que duele en el bolsillo.

El reglamento estatal cambió las reglas sin demasiada difusión. Miles de conductores circulan a diario por zonas donde una sola pausa en el momento equivocado activa el procedimiento administrativo. La autoridad ya no distingue entre quien provoca el problema y quien decide quedarse a mirar.

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La infracción en las calles de Jalisco que muchos desconocen y es carísima

El marco legal apunta a un fenómeno muy específico. El artículo 374, fracción IV de la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco sanciona a quienes participen en carreras clandestinas, arrancones o maniobras de riesgo en la vía pública del estado.

La novedad jurídica está en la palabra “participar”. El reglamento incorpora la figura del partícipe pasivo en sus disposiciones. Bajo este criterio, observar también cuenta como infracción para la autoridad de tránsito tapatía.

La interpretación oficial es directa y no admite matices. La presencia en el lugar de los hechos equivale a fomento de la actividad. Da igual si frenaste por curiosidad o si pasabas por ahí cuando empezó el arrancón.

Multa por no tener tarjeta de circulación La figura del partícipe pasivo convierte a los curiosos en infractores en Jalisco. (Getty Images)

¿Cuánto cuesta la multa por arrancones en Jalisco?

Acá viene el golpe al bolsillo del conductor tapatío. La sanción va de 150 a 200 UMA, equivalente a entre $17,596 y $23,462 pesos según el valor vigente de la Unidad de Medida y Actualización para 2026 ($117.31 pesos por UMA).

El castigo económico no es lo único que enfrenta el infractor. La ley contempla también el retiro del vehículo del lugar. El conductor debe pagar la multa, el corralón y los trámites de liberación antes de recuperar el auto.

La autoridad estatal aplica el criterio sin margen para excusas en la calle. El alegato de desconocimiento no funciona ante el oficial. Quien esté presente y no se retire del punto queda sujeto al procedimiento administrativo correspondiente.

¿Cómo evitar la sanción si pasas por una carrera clandestina?

La recomendación de los abogados especializados en movilidad es clara y simple. Cambiá de ruta apenas detectes la concentración de vehículos. Frenar a observar o reducir la velocidad para mirar son las dos conductas que activan la figura del partícipe pasivo.

Los puntos críticos en Guadalajara y la Zona Metropolitana se repiten cada fin de semana. Patria, López Mateos y Periférico concentran el mayor número de reportes. Las autoridades estatales mantienen operativos nocturnos en esos corredores con cierta regularidad.

La defensa legal posterior es costosa y de resultado incierto para el conductor. Conviene prevenir antes que litigar una sanción ya aplicada. Los procesos administrativos para impugnar la multa pueden extenderse durante semanas o meses.

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