La Tarjeta Dorada: Envejecimiento con Bienestar otorga grandes beneficios y descuentos a los adultos mayores.

La Tarjeta Dorada: Envejecimiento con Bienestar otorga grandes beneficios y descuentos a los adultos mayores. | OPD IGATIPAM | F

En la actualidad existen varios programas sociales enfocados en los adultos mayores y uno de ellos es la Tarjeta Dorada: Envejecimiento con Bienestar, sin embargo solo se entrega en un estado de todo el territorio mexicano.

La Tarjeta Dorada: Envejecimiento con Bienestar es un programa que brinda descuentos y accesos que van más allá de los que entrega el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM).

La tarjeta tiene el objetivo de reconocer con justicia a las personas que han trabajado a favor de la población, es por ello que da descuentos en servicios, trámites y mucho más.

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¿Cuáles son los requisitos?

Tener 60 añosCUR (Actualizada)

Identificación oficial (INE al 200%)

Comprobante de domicilio (Con vigencia no mayor a 3 meses)

Formulario de solicitud

Autorización para uso de datos personales

Documentos del representante en caso de emergencia

Identificación oficial (INE)

CURP (Actualizada)

Número de teléfono

¿En dónde se entrega la Tarjeta Dorada del Bienestar?

La tarjeta con beneficios exclusivos solo se entrega en el estado de Guerrero y para tramitarla solo basta con presentarse en las oficinas ubicadas en Francisco I. Madero No.22, colonia Centro, Chilpancingo de los Bravo.

¿Cuáles son los beneficios de la Tarjeta Dorada del Bienestar?

35% de descuento en el pago de la tenencia vehicular

30% de descuento en el Registro Público de la Propiedad

Descuentos en más 500 establecimientos comerciales

Beneficios en trámites notariales

Beneficios en transporte