Enrique Diaz, secretario de Finanzas durante el gobierno de Rubén Rocha Moya llegó a Estados Unidos tras entregarse en Irlanda por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, así lo reportan algunos medios nacionales.

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Reportan que Enrique Díaz se entregó en EUA

De acuerdo con la información, el exfuncionario fue el encargado de las finanzas en el estado de Sinaloa y se habría entregado a las autoridades estadounidenses por las investigaciones que hay en curso por la relación entre políticos y el crimen organizado.

¿Quién es Enrique Diaz?

Enrique Diaz es un empresario inmobiliario, de 2002 a 2008 fue director general de Comercial Digax S.A de C.V, una firma vinculada a operaciones comerciales y desarrollos inmobiliarios.

Pero fue en noviembre de 2021 cuando Rubén Rocha Moya lo nombró secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa y pasó a controlar todo el presupuesto del estado.

Ahora esta acusado de vínculos con el crimen organizado, según la Fiscalía estadounidense son 10 funcionarios vinculados a líderes del Cártel de Sinaloa que les facilitaron la importación de drogas.

Los funcionarios recibían apoyo político y sobornos a cambio de permitir colaborar con las actividades de distribución de los criminales.

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