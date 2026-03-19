Costco sorprende en todo México con nuevos cambios que ya afectan a sus clientes de Jalisco, Querétaro y más estados

Costco está implementando una serie de cambios en 2026 que modifican de forma directa la experiencia de compra en sus tiendas, tanto en Jalisco, como en Querétaro como asi también en las demás sucursales del país.

Según información publicada por Mi Bolsillo, la empresa avanza hacia un modelo más digital, eficiente y segmentado, donde el uso de tecnología y el comportamiento del cliente son clave para definir beneficios y servicios.

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Menos filas y más tecnología: así cambia la forma de comprar en Costco

Uno de los principales cambios tiene que ver con la digitalización del proceso dentro de tienda, con herramientas que buscan reducir tiempos y mejorar la experiencia.

Televisores por menos de $300 dólares en Costco Estados Unidos.

Entre las novedades destacan:



Sistema “Scan and Go” para pagar desde el celular

Eliminación progresiva de filas en cajas

Recibos digitales desde la app

Registro de hábitos de consumo para personalizar ofertas

Este modelo permite que los clientes hagan compras más rápidas y con menos fricción, además de facilitar un seguimiento más preciso de lo que consumen.

Membresías más exclusivas y nuevos horarios

Otro cambio relevante de Costo, que se prepara para un cierre masivo en México durante 24 horas, es la diferenciación entre tipos de socios, especialmente quienes cuentan con membresía ejecutiva, que ha subido de 120 a 130 pesos.

De acuerdo con la información difundida:



Acceso a horarios exclusivos antes de la apertura general

Ajustes en el costo de la membresía ejecutiva

Beneficios adicionales como recompensas más claras

Actualmente, los socios ejecutivos pueden ingresar antes que el resto, en un horario preferente que busca reducir la saturación en tiendas.

Más recompensas y un consumo más estratégico

Además, Costco está reforzando su sistema de beneficios para incentivar compras más planificadas.



Mejores recompensas en gasolina

Mayor devolución en compras con tarjeta

Enfoque en compras menos frecuentes pero de mayor valor

La tendencia apunta a un consumidor que compra menos veces, pero con tickets más altos y decisiones más informadas.

Cambios en el patio de comidas: adiós a la comodidad y más control

Uno de los ajustes más comentados ocurre en el área de comida, donde la empresa busca acelerar el flujo de personas y limitar el acceso.

Entre los cambios más importantes:



Restricción: ahora solo socios pueden comprar en el patio de comidas

Sustitución de mesas tradicionales por mesas de pie para reducir el tiempo de estancia

Mayor control en accesos para evitar saturación

Costco apuesta por Coca-Cola

Otro de los cambios más llamativos es el regreso de Coca-Cola al patio de comidas.

Después de más de una década trabajando con Pepsi, la empresa decidió modificar su oferta:



Regreso de bebidas como Coca-Cola, Sprite y Coca-Cola Zero

Fin de la alianza con Pepsi tras más de 10 años

Implementación progresiva en tiendas



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