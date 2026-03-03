“Mami, te lo juro”: El Malilla abre taquería en CDMX y estos son los precios del menú

El Malilla dio un giro radical del reggaeton a los tacos y eligió la Ciudad de México (CDMX) para estrenar la taquería con más flow.

Este nuevo negocio del famoso sorprenderá a todos los paladares chilangos con tacos de todas las variedades, desde sirloin hasta birria, de chuleta, mollejas y, por supuesto, no puede faltar el tradicional taco de lengua. En adn Noticias, te contamos cómo llegar a la taquería de El Malilla y cuánto cuestan los tacos del menú.

¿Dónde está la taquería de El Malilla?

La taquería se llama Taquería y Carnicería Los Pacientes y se encuentra en una zona conocida por su tradición culinaria y su ambiente popular en la capital mexicana.

Ubicación: Dr. J. Navarro #218, colonia Doctores , alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

, alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. Horarios: Martes a domingo, de 14:00 a 23:00 horas.

El concepto del lugar combina taquería con carnicería, algo que forma parte de la idea del proyecto que es ofrecer cortes y productos que también pueden comprarse para preparar en casa.

Además, quienes han visitado el sitio aseguran que el ambiente es relajado y familiar, con esa vibra urbana que conecta con el estilo del artista. Y, lo mejor de todo, es que quienes han visitado el lugar aseguran que sí existe la posibilidad de encontrarse a El Malilla supervisando el negocio o conviviendo con fans.

¿Cuánto cuestan los tacos en la taquería de El Malilla?

En Los Pacientes se pueden encontrar tacos con distintos cortes y preparaciones que rondan entre $48 y $58 pesos por pieza, dependiendo del tipo de carne. Entre las opciones destacan tacos de:

Chuleta de cerdo: $48 pesos

Sirloin: $58 pesos

Roast beef: $48 pesos

Birria de res: $48 pesos

Pollo: $48 pesos

Cabeza: $48 pesos

Lengua: $58 pesos

Campechano: $48 pesos

Suadero: $48 pesos

Molleja: $58 pesos

Además del clásico taco, el menú incluye antojitos mexicanos imperdibles como frijoles de la casa, esquites, papa al horno o chicharrón con rajas, así como quesadillas y postres. También hay bebidas y coctelería, para que disfrutes de una tarde en familia, con amigos o con tu peor es nada. ¿Te lanzarías a comer tacos con El Malilla?

