Confirmado en Aguascalientes: todas estas placas tienen hasta el 31 de mayo para realizar la verificación vehicular

Miles de automovilistas en Aguascalientes están por entrar en la cuenta regresiva del PROESPA: el calendario marca una fecha límite que, si se pasa por alto, deriva en multa y en la pérdida del derecho a circular. El trámite es la verificación vehicular y golpea a un grupo muy concreto de placas este mes.

El SIMUVE ya muestra el bloque de terminaciones en turno y la sanción aplica desde el primer día siguiente al vencimiento. Conviene revisar el engomado del auto antes de que la ventana se cierre.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué placas verifican en mayo en Aguascalientes?

El calendario del Programa de Verificación Vehicular Obligatoria coloca al engomado amarillo dentro de mayo, es decir, las terminaciones en 5. La terminación 5 tiene como fecha límite el domingo 31 de mayo, por lo que, es vital hacer cuanto antes la verificación.

Quien no alcance su ventana puede verificar dentro del mes siguiente con un recargo, pero no más allá. Una vez vencido el plazo extendido, la multa se aplica en cualquier revisión de tránsito y el vehículo queda expuesto a inmovilización por la autoridad.

La obligación está en el artículo 116 fracción II del Reglamento de la Ley de Protección y Conservación del Ambiente para el Estado de Aguascalientes, que ordena verificar dos veces al año los vehículos a gasolina y una vez los de diésel.

La sanción por omitir el trámite va de 20 a 40 UMAs (entre $2,346.20 y $4,692.40 pesos al valor 2026 de $117.31), según la reincidencia.

Placas en Aguascalientes Solo algunas placas deben verificar antes del 31 de mayo. (ADN y Canva Pro)

¿Dónde se hace la verificación vehicular en Aguascalientes?

El trámite se realiza en los verificentros autorizados por PROESPA. El listado oficial y el sistema de citas están en la plataforma SIMUVE, donde también se consulta si un automóvil tiene multas ambientales pendientes antes de presentarse.

Para llegar al centro de verificación con el trámite resuelto en una sola visita, el conductor necesita tarjeta de circulación vigente, identificación oficial, comprobante del último refrendo y, si aplica, la constancia de la verificación anterior. El auto tiene que llegar en condiciones mecánicas razonables: una falla en el sistema de escape o un motor sin afinar derivan en rechazo y costo extra.

Revisa el último número de tu placa, agenda cita en SIMUVE y acude al verificentro antes de que se cierre tu ventana. Es el camino más corto para evitar la multa y seguir circulando sin sobresaltos.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.