Es oficial en Aguascalientes: estas tres rutas del transporte público amplían su recorrido

Usuarios del transporte público en Aguascalientes deberán tomar en cuenta cambios en algunas rutas del servicio urbano, ya que desde el pasado 10 de mayo, entraron en operación nuevas ampliaciones de recorrido.

Entre las principales modificaciones se encuentra la extensión en el recorrido de las rutas 3, 10S y 34 a través de Paseo San Gerardo.

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¿Qué rutas llegarán hasta Meridiam Park?

De acuerdo con la información difundida por la Coordinación General de Movilidad de Aguascalientes (CMOV), las rutas 3, 10S y 34 llegan ahora hasta Meridiam Park.

Las autoridades precisaron que únicamente se extenderá el trayecto en ese punto, por lo que el resto del recorrido habitual de las rutas permanecerá sin modificaciones.

Respecto a Meridiam Park, este se ubica en la zona de Paseo San Gerardo, al sur de la ciudad de Aguascalientes, un sector que en los últimos años ha registrado crecimiento habitacional y mayor desarrollo urbano.

En esta área se concentran fraccionamientos residenciales, comercios y distintos servicios que han incrementado la demanda de movilidad para habitantes y trabajadores que diariamente se trasladan hacia esta parte de la ciudad.

¿Por qué están cambiando las rutas del transporte público en Aguascalientes?

La ampliación de las rutas 3, 10S y 34 ocurre en medio de una serie de ajustes y cambios recientes en el sistema de transporte público de Aguascalientes impulsados por la CMOV.

En los últimos meses, autoridades estatales han anunciado supervisiones en las 48 rutas urbanas, incorporación gradual de nuevas unidades y una reingeniería de recorridos para responder al crecimiento urbano en distintas zonas de la ciudad.

Uno de los objetivos planteados por la CMOV es ampliar la cobertura del servicio hacia sectores habitacionales con mayor demanda de movilidad, especialmente en áreas del sur de Aguascalientes donde se han desarrollado nuevos complejos residenciales y corredores urbanos.

Además de los cambios en recorridos, el sistema YoVoy también ha implementado nuevas herramientas tecnológicas para usuarios del transporte público, como el pago mediante código QR desde teléfonos celulares y unidades con GPS, internet gratuito y sistemas de prepago electrónico.

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