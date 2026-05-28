Querétaro prepara multas para todos los conductores no usen esta luz en su auto

Los operativos de vialidad aumentan en las principales avenidas de la capital queretana. Las autoridades locales buscan reducir los percances viales mediante la aplicación estricta del reglamento municipal vigente. Esta medida afecta a miles de automovilistas que circulan diariamente por la zona metropolitana.

El olvido de un simple destello al realizar maniobras viales activa de inmediato la boleta de infracción. Muchos consideran este acto como un detalle menor durante sus trayectos cotidianos. Sin embargo, los agentes de tránsito no otorgan prórrogas ni amonestaciones verbales a quienes incurren en esta práctica.

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¿Cuánto cuesta la multa por no usar las luces direccionales en Querétaro?

El Reglamento para la Movilidad y el Tránsito del Municipio de Querétaro detalla esta obligación de forma específica en su cuerpo jurídico. El Artículo 28, fracción IX, sanciona a los conductores que omiten el uso de las señales luminosas correspondientes.

Los agentes de movilidad aplican castigos financieros que impactan la economía familiar de los infractores. La legislación local estipula una penalización que oscila entre las 5 y las 10 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Esto significa un desembolso obligatorio que va desde los $586.55 hasta los $1,173.10 pesos en este año.

El oficial de tránsito determina el monto definitivo de la boleta de infracción en el lugar del operativo. Además del cobro en efectivo, la plataforma digital del municipio descuenta un punto de la licencia de conducir de manera inmediata. La acumulación de estas faltas provoca el retiro definitivo del permiso para circular.

La verificación del estado óptimo de los focos automotrices previene estos inconvenientes con la autoridad vial. El conductor debe accionar la palanca de señalización con suficiente antelación antes de incorporarse a cualquier carril. Mantener una cultura de prevención evita filas administrativas en los módulos de pago gubernamentales.

policía multa a conductor que no usa la luz de giro El cambio de carril sin direccional activa operativos viales en Querétaro. (Imagen ilustrativa)

¿Qué maniobras requieren la luz direccional en Querétaro?

Las patrullas municipales concentran sus esfuerzos de supervisión en los puntos con mayor registro de choques laterales. Avenidas de alta velocidad como Bernardo Quintana, Constituyentes y 5 de Febrero presentan revisiones constantes por parte de los oficiales. Los giros en glorietas representan los sitios más críticos del monitoreo diario.

El ingreso a las zonas comerciales también genera un alto índice de boletas de infracción de forma diaria. Los conductores suelen cambiar de carril repentinamente sin alertar a las unidades que viajan en la parte trasera. Esta conducta eleva los reportes de percances menores en los horarios de mayor afluencia vehicular.

Las cámaras de videovigilancia auxilian a las corporaciones de seguridad en la detección de estas conductas inapropiadas. El personal del centro de mando reporta las placas de los infractores a las patrullas más cercanas para su intercepción. Los operativos mantienen un carácter permanente para garantizar el orden en la infraestructura vial.

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