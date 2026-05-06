Es ley y pocos conductores lo saben: Querétaro multará a todos los conductores que cometan esta infracción al circular de día

Circular por las calles de Querétaro tiene reglas que muchos automovilistas pasan por alto, y una de ellas se está convirtiendo en motivo frecuente de sanción. Conductores que manejan con total normalidad, incluso en días despejados, están cometiendo una infracción que pocos identifican y que la autoridad ya tipificó con multa económica y descuento en la licencia de conducir.

El detalle no está en la velocidad ni en el uso del celular: se trata de un comportamiento al volante tan común que rara vez se cuestiona. Quien lo repita arriesga el bolsillo cada vez que sale a la calle, y el reglamento no admite interpretaciones.

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La práctica habitual de día al volante que te puede costar miles de pesos en Querétaro

La sanción está prevista en el Artículo 73, fracción XII, del Reglamento para la Movilidad y el Tránsito del Municipio de Querétaro. La norma es clara: ningún conductor puede encender las luces auxiliares de niebla —ni delanteras ni traseras— durante el día, salvo por mal clima que reduzca la visibilidad.

Esto significa que prender los faros antiniebla bajo sol pleno, sin lluvia, neblina ni polvareda, es una infracción directa. La medida apunta a evitar el deslumbramiento de otros automovilistas y la confusión visual en carretera que generan estos focos de alta intensidad en condiciones normales de manejo.

¿De cuánto es la multa por usar luces de niebla de día en Querétaro?

La sanción económica va de 5 a 10 UMA, lo que en 2026 equivale a un rango de entre $586.55 y $1,173.10 pesos (UMA 2026: $117.31). A eso se suma un punto en la licencia de conducir, que se acumula al historial del automovilista y puede derivar en suspensiones si se repiten faltas.

Infracción por tener luces auxiliares de niebla de día Infracción por tener luces auxiliares de niebla de día. (Imagen ilustrativa)

El monto exacto queda a criterio del agente de tránsito según las circunstancias del caso, aunque la sola detección del faro encendido fuera de norma alcanza para activar la boleta. En la práctica, el conductor sancionado tiene que pagar antes de recuperar documentos retenidos o cubrir el adeudo en plazos administrativos vigentes.

¿Cuándo sí está permitido encender las luces antiniebla?

El reglamento solo autoriza su uso ante condiciones que limiten la visibilidad de manera real: lluvia intensa, neblina densa, tormentas de tierra o cualquier escenario climático que dificulte ver el camino con las luces convencionales. Fuera de esos casos, los faros auxiliares deben permanecer apagados.

La recomendación práctica es revisar el tablero antes de arrancar y asegurarse de que el indicador de niebla no esté activo. Muchos vehículos modernos tienen este botón cerca del control de luces principales, y se enciende por accidente con más frecuencia de la que se cree.

Conducir informado es la mejor forma de evitar sanciones que se cuelan en la rutina sin que el automovilista lo note. Antes de salir a la calle, verificá el estado de tus luces y consultá el reglamento vigente en el portal oficial del municipio.

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