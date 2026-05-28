Grecia Quiroz, alcaldesa del municipio de Uruapan, Michoacán, se pronunció tras la resolución aprobada recientemente por el Congreso del Estado: una reforma electoral que entrará en vigor para el proceso 2026-2027, a pesar de las protestas realizadas por el Movimiento Independiente del Sombrero.

¿En qué consiste la reforma electoral aprobada por el Congreso de Michoacán?

Esta reforma estatal consiste en prohibir que las candidaturas independientes se asocien, coordinen entre sí o utilicen símbolos, colores, emblemas o mensajes que puedan hacer pensar al electorado que pertenecen a una misma plataforma política.

Grecia Quiroz denunció que esta reforma busca limitar el crecimiento del movimiento ciudadano que encabeza, considerado como parte del legado de Carlos Manzo, su esposo y quien fue asesinado el año pasado durante un evento de Día de Muertos en Uruapan.

Previo a la aprobación de esta reforma, Quiroz encabezó una manifestación afuera del Congreso Michoacano, señalando que aunque se buscaba que la manifestación fuera pacífica, se le impidió el acceso al recinto en un principio.

Quiroz expresó que su única intención era externar su molestia y preocupación, sin intenciones de realizar actos violentos al interior o exterior de la sede del Congreso.

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¿Qué denuncia Grecia Quiroz?

Grecia Quiroz denunció que estas nuevas reglas electorales buscan impedir que las candidaturas independientes puedan organizarse colectivamente y mantener una unidad común.

“Quieren que los candidatos independientes caminen solos, que los candidatos independientes no tengan apoyo”, denunció.

A pesar de su molestia, Quiroz reconoció también que existen algunos puntos de la reforma que valen la pena, como impedir las candidaturas de deudores alimentarios o anular la elección en caso de que se compruebe la intervención de grupos del crimen organizado.

Quiroz fue contundente al denunciar que esta reforma fue presentada para “afectar directamente lo que el movimiento (Independiente del Sombrero) representa”.

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