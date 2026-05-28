Abogado desmantela retén ilegal en Cuernavaca: “Ninguna persona puede ser retenida sin cumplir estos tres supuestos”

Un video que circula en redes sociales muestra al abogado Rubén Arenzana frente a un retén policial en Cuernavaca, Morelos, y exigiendo su levantamiento por considerarlo fuera del marco legal. La escena, registrada en 2024, vuelve a ganar atención por el argumento que esgrime: los retenes sin señalización oficial violan la Constitución.

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¿Qué dice el artículo 16 constitucional sobre los retenes en México?

En el video, Arenzana interpela directamente a los oficiales y cita el fundamento de su reclamo: “Este retén es completamente ilegal, toda vez que de conformidad al artículo 16 constitucional ninguna persona puede ser retenida a menos que esté bajo los tres supuestos mismos”.

El abogado también señaló una irregularidad adicional durante el operativo en este municipio de Morelos: una de las patrullas involucradas no contaba con placas. “Eso es un delito. ¿No traen placas las unidades que quieren hacer valer el reglamento de tránsito? Qué incongruencia”, advirtió.

¿Cómo reaccionó la policía de Cuernavaca ante el reclamo del abogado?

Arenzana se mantuvo en el lugar y solicitó la identificación de los elementos, quienes a su vez le pidieron la suya. El abogado no se retiró y escaló el reclamo ante una autoridad superior que llegó al lugar. Fue entonces cuando pidió formalmente que se levantaran las sanciones correspondientes a los oficiales.

Tras el desmantelamiento del retén en esta zona de Morelos, Arenzana resumió lo ocurrido: “Una vez más pudimos apoyar al ciudadano alzando la voz, no quedándonos callados y exigiendo lo que nuestro derecho corresponde y las autoridades les obliga. Siempre con respeto”.

Y cerró con un mensaje directo: “Solamente alzando la voz juntos podremos lograr el cambio que necesitamos, al exigir lo que a nuestro derecho le corresponde y a las autoridades les obliga“.

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