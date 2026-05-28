¡Saca las cubetas! NO habrá agua en 12 colonias de Tijuana hoy 28 de mayo; lista confirmada

La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (Cespt) alertó sobre un corte de agua a los vecinos de Residencial Agua Caliente en Tijuana, Baja California. La suspensión del suministro de agua potable afectará al menos a 12 colonias de la región.

El corte programado se llevará a cabo en la zona debido a que se realizarán trabajos de reparación en la infraestructura hidráulica. Si vives en este municipio, en adn Noticias, te revelamos cuáles son las colonias que se quedan sin agua este jueves 28 de abril.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Por qué no hay agua en Tijuana hoy 28 de mayo?

De acuerdo con el organismo de agua estatal, el corte de agua que afectará a familias y negocios en 12 colonias de Tijuana se debe a los trabajos de reposición de tubería en el Bombeo Residencial Agua Caliente, donde se han presentado fugas.

De acuerdo con lo informado por la Cespt, los trabajos de reparación comenzarán este jueves 28 de mayo, en punto de las 6:00 de la tarde. Se prevé que el suministro de agua potable se regularice durante la mañana del 29 de mayo.

¿Cuáles son las colonias que se quedan sin agua en Tijuana hoy?

Los trabajos de mantenimiento resultan indispensables sobre todo en la temporada de calor, cuando crece la demanda de agua potable en los hogares de Tijuana.

Para realizar estos trabajos es necesario suspender temporalmente la operación del bombeo, por lo que es imposible evitar algunas afectaciones por la falta de agua en hogares y negocios.

Las colonias de Tijuana que se quedan sin agua este jueves 28 de mayo son las siguientes:

Residencial Agua Caliente

Las Plazas

Aguaje de la Tuna 2da. Sección

Internacional

Residencial La Esperanza

La Cuesta

Luis Echeverría

Hacienda Remosa

Colinas de Agua Caliente

Villa Colonial

Los Olivos

El Mirador La Mesa

Recomendaciones en caso de corte de agua

Almacenar agua en cubetas , tambos y tinacos

, tambos y tinacos Administrar el recurso de forma inteligente

No lavar trastes ni ropa durante el corte

durante el corte Reutilizar el agua para el inodoro

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.