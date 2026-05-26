Prepa en Línea-SEP: Así puedes registrarte antes de la fecha límite en 2026

¿No has terminado la prepa? Esta es tu oportunidad pues la Secretaría de Educación Pública (SEP) abrió la convocatoria para los aspirantes interesados en cursar la Prepa en Línea 2026.

Si estás interesado o interesada en seguir con tus estudios de educación media superior, te recomendamos que sigas leyendo, porque ya hay fecha límite para el registro.

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¿Cuándo empiezan las inscripciones para la Prepa en Línea-SEP 2026?

La Prepa en Línea SEP es un sistema que permite cursar el bachillerato a distancia desde cualquier parte del país y con horarios flexibles. Durante el mes de mayo, la SEP lanzó su convocatoria que ya tiene una fecha límite para el registro.

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👉 Regístrate en Prepa en Línea-SEP y cumple tu meta:https://t.co/jua5fUf0gl#Convocatorias2026PLSEP #PLSEPGeneración89 pic.twitter.com/upmSAzpmEl — SEP México (@SEP_mx) May 25, 2026

Las inscripciones para la Prepa en Línea SEP estarán disponibles del 25 de mayo al 3 de junio.

Los requisitos para hacer el registro en la Prepa en Línea SEP son los siguientes:

Ser de nacionalidad mexicana

Extranjeros con estancia legal en México

Acta de nacimiento

CURP

Certificado de secundaria

Dos correos electrónicos válidos, personales e intransferibles

OJO: Se trata de un programa 100% virtual, por lo que se requiere que los aspirantes cuenten con un dispositivo electrónico y conexión a internet estable y rápida. Asimismo, se debe contar con bocinas, micrófono, lector PDF y paquetería para documentos de texto, hojas de cálculo y presentaciones.

Estas son algunas fechas clave para la inscripción:

Módulo propedéutico: Del 8 al 17 de junio

Publicación de resultados: Del 19 al 24 de junio

Inscripción: Del 19 al 24 de junio

La fecha límite para realizar tu inscripción es el 24 de junio a las 23:59 horas.

¿Cuánto tiempo dura la prepa SEP en línea?

La Prepa en Línea SEP consta de 23 módulos consecutivos, cada uno con una duración de 4 semanas. Las actividades se entregan de manera semanal, a través de una plataforma educativa.

El programa tiene una duración completa de dos años y seis meses.

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