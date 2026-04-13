Tarjetas para útiles y uniformes de Beca Rita Cetina ya tienen fecha de entrega

La Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles "Rita Cetina" es un apoyo económico que busca aligerar los gastos de los padres de familia y garantizar que los alumnos tengan los suministros y herramientas necesarias para su desarrollo académico.

En conferencia de prensa, Julio César León Trujillo, coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, señaló que para este apoyo se registraron 7.2 millones de estudiantes, quienes serán los nuevos beneficiarios.

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¿A quiénes se entrega la Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles "Rita Cetina"?

Este nuevo programa está dirigido a familias con hijas o menores a su cuidado que cursan el nivel primaria en escuelas públicas.

¿Cuál es el monto?

Los nuevos beneficiarios (desde marzo de 2026) recibirán 2 mil 500 pesos anuales por cada niña o niño registrado al momento de solicitar la beca. Los montos se modifican según el número de hijos o menores de edad:

1 estudiante de primaria = $2,500 pesos anuales

2 estudiantes de primaria = $5,000 pesos anuales

3 estudiantes de primaria = $7,500 pesos anuales

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¿Cuándo se entregarán las tarjetas?

Las tarjetas se entregarán del 18 de mayo al 31 de julio, a los nuevos beneficiarios. Los tutores podrán recogerla con los siguientes documentos y copias:

Identificación oficial (original y copia)

Acta de nacimiento (Copia)

CURP (Copia)

Comprobante de domicilio (Copia) de los últimos 6 meses

Serán necesarios los siguientes documentos del estudiante:

Acta de nacimiento (Copia)

CURP (Copia)