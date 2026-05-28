Giro en el transporte de Tabasco: analizan introducir método científico para ajustar aumento de la tarifa

El posible ajuste a las tarifas del transporte público en Tabasco se llevaría a cabo bajo un enfoque distinto al habitual. Y es que de acuerdo con la Alianza Mexicana de Transportistas (AMTA) en el estado, en lugar de definir incrementos mediante acuerdos políticos o revisiones esporádicas, se plantea crear un mecanismo científico y técnico que permita calcular futuros aumentos con base en indicadores económicos oficiales.

La propuesta surgió en medio de las solicitudes del sector para revisar las tarifas actuales, las cuales, según representantes transportistas, permanecen prácticamente sin modificaciones importantes desde hace aproximadamente cinco años, pese al incremento constante en costos de operación.

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¿Qué propone el sector transportista?

La Alianza Mexicana de Transportistas (AMTA) en Tabasco, a través de su delegado David Felipe Xicotencatl Sánchez, planteó desarrollar un sistema automatizado que tome como referencia variables económicas actualizadas anualmente para ajustar el costo del pasaje.

Entre los factores que serían considerados destacan:

inflación anual

combustibles

refacciones

mantenimiento

salarios

costos operativos

renovación vehicular

La intención es que las tarifas puedan actualizarse mediante parámetros técnicos previamente establecidos y no únicamente tras negociaciones extraordinarias entre concesionarios y autoridades.

En #Tabasco avanzamos hacia un sistema de transporte público moderno, eficiente y digno para todas y todos.



Actualmente nuestro estado se posiciona en el 11.º lugar nacional, en transporte público, reflejo del esfuerzo por llegar a todas las comunidades. pic.twitter.com/1irQG0iZQg — JAVIER MAY (@TabascoJavier) October 12, 2025

¿Cómo funcionaría el mecanismo automático?

La propuesta contempla utilizar los índices inflacionarios reportados cada año por Banco de México como una de las principales referencias para calcular posibles ajustes.

Según lo planteado por representantes transportistas, el esquema podría aplicarse a diferentes modalidades de servicio:

transporte urbano

suburbano

carga

transporte fluvial

Además, representantes del sector advirtieron que un ajuste tarifario mal calculado también puede provocar impactos fiscales y laborales para concesionarios, ya que mayores ingresos implican incrementos en obligaciones relacionadas con impuestos, cuotas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

¿Ya existe una nueva tarifa oficial?

Hasta el momento, la Secretaría de Movilidad de Tabasco no ha confirmado un nuevo aumento oficial al transporte público para 2026.

Aunque en distintos sectores comenzó a circular la posibilidad de que la tarifa alcance los 13 pesos, actualmente no existe una aprobación formal sobre esa cifra.

Autoridades y transportistas continúan analizando posibles escenarios y estudios técnicos antes de definir cualquier modificación al costo del pasaje.

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