Confirmado en Morelos: aumenta la tarifa del transporte público a partir de esta fecha

El transporte público en Morelos tendrá un nuevo costo a partir del segundo semestre de 2026 luego del acuerdo alcanzado entre concesionarios y el gobierno estatal tras una jornada de protestas en Cuernavaca. El ajuste aplicará para las rutas colectivas que operan en distintas regiones de la entidad y marcará uno de los incrementos más importantes de los últimos años.

Además del aumento al pasaje, el acuerdo incluye compromisos relacionados con modernización de unidades, supervisión del servicio y nuevas medidas tecnológicas para el sistema de movilidad.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuánto costará el pasaje en Morelos?

La tarifa mínima del transporte público cambiará de:

10 pesosa

13 pesos

El nuevo precio comenzará a aplicarse oficialmente el:

1 de julio de 2026.

El incremento se acordó luego de las movilizaciones realizadas por concesionarios en el centro de Cuernavaca, donde operadores y líderes transportistas mantuvieron protestas durante gran parte del día para exigir ajustes a la tarifa.

Inicialmente, algunos representantes del sector buscaban que el pasaje alcanzara los 15 pesos, aunque finalmente el acuerdo quedó fijado en 13 pesos.

ATRIBUYEN ALZA AL PASAJE A ENCARECIMIENTO DEL DIÉSEL./ La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, aseguró que el ajuste a 13 pesos en la tarifa del transporte público fue determinado tras realizar diversos análisis, entre ellos el impacto por el incremento en el… pic.twitter.com/YYgObeTYxR — QLICK (@qlick_mor) May 13, 2026

¿Qué cambios prometen con el aumento al pasaje?

Autoridades estatales señalaron que el incremento estará acompañado por acciones para mejorar el servicio de transporte público en Morelos.

Entre las medidas anunciadas se encuentran:

renovación gradual de unidades,

fortalecimiento de supervisión,

capacitación para operadores,

incorporación de tecnología,

y mejoras en la operación de rutas.

También se contempla la instalación de sistemas de cobro digital en unidades del transporte público, además de estrategias relacionadas con movilidad sustentable y electromovilidad.

El gobierno estatal indicó que el objetivo es modernizar un sistema que desde hace años enfrenta problemas relacionados con infraestructura, operación y calidad del servicio.

¿Qué es la Comisión de Modernización anunciada por el gobierno?

Como parte de los acuerdos, se anunció la creación de una Comisión de Modernización enfocada en dar seguimiento a los cambios prometidos para el transporte público.

En este organismo participarán:

Secretaría de Economía

Secretaría de Administración y Finanzas

Coordinación General de Movilidad y Transporte

Oficina de la Gubernatura

Agencia de Transformación Digital

representantes transportistas por región

Las autoridades explicaron que esta comisión revisará temas relacionados con modernización vehicular, financiamiento, tecnología y operación del servicio.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.