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Jueves de bloqueos en carreteras; accidentes paralizan la circulación
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Jueves de bloqueos en carreteras; accidentes paralizan la circulación

La México-Puebla registra cierres hoy jueves; estos son los bloqueos que hay en las carreteras

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1 minuto lectura
Escrito por: Adriana Pacheco

Los bloqueos nuevamente hacen de las suyas hoy jueves 28 de mayo e impiden el paso a miles de conductores en diferentes carreteras del país, por lo que te recomendamos consultar la lista completa de los cierres.

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¿En dónde hay bloqueos hoy?

Autopista México-Puebla

Si estás por Tlaxcala es importante que sepas que hay cierre parcial de circulación de la autopista México-Puebla, cerca del kilómetro 024+360.

Autopista Cuernavaca-Acapulco

Debido al reporte de lluvia, Capufe pide a los conductores disminuir la velocidad y manejar con precaución en la autopista Cuernavaca-Acapulco, a la altura de la Plaza de Cobro La Venta.

Carretera Toluca-Palmillas

Guardia Nacional avisa a los conductores del Estado de México (Edomex) del cierre parcial de circulación por un accidente vial cerca del kilómetro 008+500 de la carretera Toluca-Palmillas.

Autopista La Tinaja-Isla

Capufe alerta de carga vehicular en la autopista La Tinaja-Isla, a la altura de la plaza de cobro Cosamaloapan, por alta afluencia. Ante ello pide a los conductores bajar la velocidad.

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