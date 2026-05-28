Los bloqueos nuevamente hacen de las suyas hoy jueves 28 de mayo e impiden el paso a miles de conductores en diferentes carreteras del país, por lo que te recomendamos consultar la lista completa de los cierres.
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¿En dónde hay bloqueos hoy?
Autopista México-Puebla
Si estás por Tlaxcala es importante que sepas que hay cierre parcial de circulación de la autopista México-Puebla, cerca del kilómetro 024+360.
Autopista Cuernavaca-Acapulco
Debido al reporte de lluvia, Capufe pide a los conductores disminuir la velocidad y manejar con precaución en la autopista Cuernavaca-Acapulco, a la altura de la Plaza de Cobro La Venta.
Carretera Toluca-Palmillas
Guardia Nacional avisa a los conductores del Estado de México (Edomex) del cierre parcial de circulación por un accidente vial cerca del kilómetro 008+500 de la carretera Toluca-Palmillas.
Autopista La Tinaja-Isla
Capufe alerta de carga vehicular en la autopista La Tinaja-Isla, a la altura de la plaza de cobro Cosamaloapan, por alta afluencia. Ante ello pide a los conductores bajar la velocidad.
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