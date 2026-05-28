Los bloqueos nuevamente hacen de las suyas hoy jueves 28 de mayo e impiden el paso a miles de conductores en diferentes carreteras del país, por lo que te recomendamos consultar la lista completa de los cierres.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿En dónde hay bloqueos hoy?

Autopista México-Puebla

Si estás por Tlaxcala es importante que sepas que hay cierre parcial de circulación de la autopista México-Puebla, cerca del kilómetro 024+360.

#TomePrecauciones en #Tlaxcala se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 024+360, de la autopista México-Puebla. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/V6wv63PnG1 — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) May 28, 2026

Autopista Cuernavaca-Acapulco

Debido al reporte de lluvia, Capufe pide a los conductores disminuir la velocidad y manejar con precaución en la autopista Cuernavaca-Acapulco, a la altura de la Plaza de Cobro La Venta.

🌧️🌩️ CONDICIONES CLIMÁTICAS 🌧️🌩️

Autopista Cuernavaca - Acapulco, registra #lluvia a la altura de la Plaza de Cobro La Venta. Disminuye tu velocidad y maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) May 28, 2026

Carretera Toluca-Palmillas

Guardia Nacional avisa a los conductores del Estado de México (Edomex) del cierre parcial de circulación por un accidente vial cerca del kilómetro 008+500 de la carretera Toluca-Palmillas.

#TomePrecauciones en #EdoMéx se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 008+500, de la carretera Toluca-Palmillas. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/qBt8UEEvtu — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) May 28, 2026

Autopista La Tinaja-Isla

Capufe alerta de carga vehicular en la autopista La Tinaja-Isla, a la altura de la plaza de cobro Cosamaloapan, por alta afluencia. Ante ello pide a los conductores bajar la velocidad.

🟠 CARGA VEHICULAR 🟠

Autopista La Tinaja - Isla, Plaza de Cobro Cosamaloapan. Registra carga vehicular en dirección Isla, sin reporte de incidentes. Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) May 28, 2026

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.